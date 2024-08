Mastodon: ‘Blood And Thunder’ ist live ein Muss

In einem Interview mit Guitar World sprach Gitarrist Bill Kelliher kürzlich über den wohl größten Hit in der fast 25-jährigen Band-Geschichte von Mastodon: ‘Blood And Thunder’. Der Song eröffnet nicht nur das erfolgreiche 2004er-Album LEVIATHAN, sondern gehört bei jedem Auftritt des Quartetts aus Atlanta zum Pflichtprogramm.

Empfehlung der Redaktion Mastodon werkeln an zwei Projekten Prog Metal Die Sludge-Prog-Metaller Mastodon aus Atlanta lassen nichts anbrennen und tüfteln derzeit an zwei unterschiedlichen Projekten herum. „Es ist quasi unser ‘Ace Of Spades’. Wir müssen den Song jeden Abend spielen, ob wir wollen oder nicht,“ erzählt Bill Kelliher. Zudem sei Drummer Brann Dailor tatsächlich derjenige gewesen, der das ikonische Eröffnungs-Riff des Lieds geprägt habe. Außerdem bemerkte er, dass die Besonderheit darin liegt, dass Dailor das so Riff geschrieben hat, wie er als Schlagzeuger auch den Rhythmus konzipiert. „Brann hat sich das ausgedacht. Er spielt nicht Gitarre und ist ungefähr so ​​gut an der Gitarre wie ich am Schlagzeug – das heißt schrecklich. Aber er denkst sich viele Riffs aus und legt sie dann in meine Hände.“

Wie Mathe

Dieser Prozess lief laut Kelliher so ab, als „würde man Mathematik neu lernen.“ Weiterhin erklärt der Gitarrist: „Das war schroff, eckig und seltsam, aber plötzlich hat es Klick gemacht. Dieser Song ist einfach explodiert. Es ist der erste Song auf LEVIATHAN. Wenn wir unsere Liveshows machen, ist er normalerweise das letzte Lied, weil es ein Headbanger und sozusagen unser beliebtestes Lied ist.“

Doch haben Mastodon noch weitere beliebte Songs – unter anderem auf CRACK THE SKYE, das 2009 erschienen ist. Um das 15. Albumjubiläum gebührend zu begehen, wird am 4. Oktober eine Remastered Version mit zahlreichen Extras veröffentlicht. Obendrein scheint die Band noch an anderen Projekten zu arbeiten, wie Brann Dailor vor wenigen Wochen verriet: „Es gibt eine Menge Musik, so viel kann ich sagen.“

