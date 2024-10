Mastodon: Darum braucht das neue Album so lange

Mastodon füttern ihre Fans schon seit einer Weile mit Informationsfetzen zu ihrem neuen Album. Nun hat Schlagzeuger und Sänger Brann Dailor erneut über die Pläne der Band für den Nachfolger von HUSHED AND GRIM gesprochen – oder zumindest darüber, was die Arbeit daran so schwierig macht.

Mastodon können sich nur auf eine Sache konzentrieren

„Wir haben schon viel geschrieben“, sagt Dailor im Interview mit dem australischen Magazin Heavy. „Bereits vor der Tournee in den USA und Kanada haben wir an neuem Material gearbeitet. Jetzt, dawir von dieser Tour zurückgekommen sind, graben wir uns wieder in die Arbeit rein.“ Die letzten Monate seien intensiv gewesen, erklärt er. „Wir waren zwei Monate lang unterwegs und hatten danach noch anderthalb Monate, in denen wir als an den Wochenenden Festivals gespielt haben.“

Doch die Arbeit an neuen Songs sei in dieser Phase schwierig gewesen: „Man kann nicht einfach seinen Kopf aufteilen und sagen: ‚Okay, Montag bis Mittwoch arbeiten wir an neuem Material, dann proben wir das Set, und dann fliegen wir am Wochenende zum Festival.‘ So funktioniert das einfach nicht. Am Montag werden wir ernsthaft anfangen, die Ideen, die wir bereits hatten, genauer auszuarbeiten.“

Neuer Song sagt nichts über das Album

Dailor sprach außerdem über die neue, gemeinsame Single von Mastodon und Lamb Of God, die im September veröffentlicht wurde. „Ich würde nicht sagen, dass der Song einen Hinweis auf das neue Material gibt“, so Dailor. „Aber ich würde auch nicht sagen, dass irgendein einzelner Song jemals repräsentativ für den gesamten Sound einer Veröffentlichung ist. Wir sind schon immer stolz darauf gewesen, speziell bei einem kompletten Album, eine Menge Vielfalt zu bieten.“ Ein Album sei für Dailor wie ein Puzzle: „Da muss ein Gleichgewicht herrschen, und alles passt irgendwie zusammen und erzählt eine lange Geschichte, aber es klingt nicht zwangsläufig alles gleich.“

