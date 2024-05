40 Jahre METAL HAMMER: Die AC/DC-Titel 1984-2000

Angus als Alleinstreiter

In der Liste der METAL HAMMER-Titel-Storys sind AC/DC neben Iron Maiden und Metallica ebenfalls ein absoluter Spitzenreiter. Vor allem in den frühen Tagen der eisernen Seiten wurden die Australier gerne abgelichtet und verschwitzt an die Front des Hefts gesetzt. Wobei die Mehrzahl in diesem Fall eigentlich kaum angebracht ist, denn im Grunde ist fast immer nur ein Mitglied der Band zu sehen: Angus Young.

Fairerweise muss man sagen, dass der Gitarrist natürlich die AC/DC-Personalie schlechthin ist. Mit dem Schuljungen-Outfit und der ikonischen Gibson SG in der Hand macht er schon was her. Da kann Brian Johnson mit seiner bodenständigen Ballonmütze leider einfach nicht ganz mithalten. Trotzdem ziert auch sein Antlitz ganze zweimal das METAL HAMMER-Cover. Der Rest der Band muss sich allerdings mit den Bildern im Artikel zufriedengeben.

Keine Zeichen der Zeit

Apropos Schuljungen-Outfit: AC/DC sind eine der wenigen Wegbegleiter-Bands des Magazins, bei denen man keine modischen Trends oder sonstwelche Ausrutscher bestaunen kann. Während bei Maiden, Metallica oder den Scorpions im Hinblick auf das Aussehen über die Jahre jede Menge passiert, bleiben die Frisuren und Outfits bei AC/DC absolut gleich. Die Jungs scheinen nicht einmal zu altern. Alles bleibt beim Alten – genau wie die Musik. Da erwartet schließlich auch niemand große Experimente.

Den einzigen ästhetischen Wandel erkennt man am Heft selbst. Die AC/DC-Titel der 1990er Jahre sind im Vergleich zu denen aus den 1980ern oder von heute eher etwas – nun ja – besonders. Wer schon immer mal AC/DC im düsteren Industrial-Look sehen wollte, kommt bei den Titeln von 1995 und 1996 ganz auf seine Kosten.

***

