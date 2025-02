Primus stellen neuen Schlagzeuger vor

Nicht nur für Fans kam der Ausstieg von Tim „Herb“ Alexander bei Primus unerwartet. Auch Les Claypool und Larry „Ler“ LaLonde haben offenbar nicht mit dieser Nachricht gerechnet – beziehungsweise E-Mail. Denn genau so habe der Drummer seinen Ausstieg erklärt, wie die Band im Oktober 2024 via Social Media verkündete.

Ein Schock

„Am 17. Oktober haben wir eine E-Mail von Tim ‚Herb‘ Alexander erhalten, in der er ausdrückt, dass er ab sofort nicht mehr länger bei Primus mitmischt. Das kam für uns alle als totaler Schock. Kurz nach einer wundervollen Frühlings- und Sommertournee sowie angesichts ein paar fabelhaften anstehenden Plänen war es ein wenig verwunderlich für uns, dass sich Herb so abrupt ausklinkt. Nach mehreren Versuchen, mit Herb zu kommunizieren, war seine einzige Antwort eine weitere E-Mail, in der er meinte, dass er die Leidenschaft fürs Schlagzeugspiel verloren habe. So enttäuschend das auch ist, respektieren wir seinen Entschluss.“

Der Neue

Schließlich hat sich alles zum Guten gewendet. Zumindest gab die Band vor Kurzem bekannt, mit John Hoffman einen Nachfolger an den Trommeln gefunden zu haben. Zum gemeinsamen Bild schreiben Primus: „Hoffington!!! Willkommen an Bord!“

Hoffman selbst hatte seine Vorbereitung auf das Vorsprechen in den Sozialen Medien dokumentiert und anschließend geschrieben: „Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Ich kam und machte mein Ding so, wie ich es mache. Es lief so gut, wie ich es mir erhofft hatte.“ Anwesend sei auch Maynard James Keenan (Tool, A Perfect Circle) gewesen, der ihm im Anschluss ein Handtuch gab, welches Hoffman wie eine Trophäe präsentiert. Abschließend schreibt der neue Primus-Drummer: „Es war einer der unglaublichsten Tage meines Lebens. Ich liebe euch alle. Wir haben das geschafft.“ In einem aktuelleren Post drückt er nochmals seine Dankbarkeit aus und verspricht: „Ich werde euch nicht enttäuschen.“

