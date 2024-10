Primus: Drummer Tim „Herb“ Alexander steigt aus

Primus müssen ab sofort ohne Drummer Tim „Herb“ Alexander klarkommen. Wie das Trio in den Sozialen Medien mitteilt, ist der Musiker mal wieder bei den Proggern ausgestiegen. Demnach hat die Gruppe eine E-Mail von ihm erhalten, in der stünde, er habe die „Leidenschaft fürs Schlagzeugspiel verloren“.

Aus heiterem Himmel

Alexander machte zum ersten Mal von 1989 bis 1996 bei Primus mit und mischte bei der Reunion 2003 ebenfalls erneut mit. 2010 machte sich Herb abermals vom Acker, nur um 2013 zum wiederholten Male bei Les Claypool und Co. anzuheuern. Im zugehörigen Statement der Gruppe heißt es: „Am 17. Oktober haben wir eine E-Mail von Tim ‚Herb‘ Alexander erhalten, in der er ausdrückt, dass er ab sofort nicht mehr länger bei Primus mitmischt. Das kam für uns alle als totaler Schock. Kurz nach einer wundervollen Frühlings- und Sommertournee sowie angesichts ein paar fabelhaften anstehenden Plänen war es ein wenig verwunderlich für uns, dass sich Herb so abrupt ausklinkt.

Nach mehreren Versuchen mit Herb zu kommunizieren, war seine einzige Antwort eine weitere E-Mail, in der er meinte, dass er die Leidenschaft fürs Schlagzeugspiel verloren habe. So enttäuschend das auch ist, respektieren wir seinen Entschluss. Das hat uns gezwungen, ein paar harte Entscheidungen zu treffen.“ Bei der alljährlichen Silvester-Show werden Primus nun von Mitgliedern von Holy Mackerel und Frog Brigade unterstützt. Beim „Tool In The Sand“-Festival in der Dominikanischen Republik hilft dann Tool-Schlagzeuger Danny Carey aus.

