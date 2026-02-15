Toggle menu

Iron Maiden LIVE AFTER DEATH + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

NEU_ABObild_Alfred_IronMaiden
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Im Maximum Abo Plus spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem ein Geschenk und 2 Jahre METAL HAMMER frei Haus.
Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Im METAL HAMMER-2-Jahres-Abo spart ihr ordentlich und werdet auch noch reich beschenkt!

Eure Prämie könnt ihr selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir euch diesmal ein spezielles Geschenk von Iron Maiden anbieten: LIVE AFTER DEATH (40th Anniversary Limited Edition): 2 LPs (blau und gelb) im Gatefold-Cover, 12-seitiges Hochglanz-Booklet plus 24-seitige Replik des „World Slavery Tour“-Programms und Tour-Pass! Sichere dir mit einem METAL HAMMER-Zweijahresabo diese Schmuckstücke!

ABO_online_Praemie_IronMaiden_600x600

Eure Vorteile:

  • Eine erstklassige Prämie deiner Wahl
  • Jedes Heft vor Kiosk frei Haus
  • 15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen
  • 8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer
  • 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft im EMP Backstage-Club

>> zum Angebot

Alle aktuellen Spar-Angebote und Prämien findest du unter www.metal-hammer.de/abo.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Paul Di'Anno-Dokumentation kommt im Sommer
Paul Di'Anno performt live beim Hard Rock Hell Festival 2013 in Pwllheli, Wales
Im Sommer 2026 soll ein offizieller Dokumentarfilm über die letzten Jahre des ehemaligen Iron Maiden-Sängers Paul Di'Anno erscheinen.
Im Sommer erscheint der Film ‘Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer’, der die letzten Lebensjahre des ehemaligen Iron Maiden-Sängers Paul Di'Anno begleitet. Der verantwortliche Regisseur Wes Orshoski ist unter anderem für die Filme ‘Lemmy’ (2010) und ‘The Damned: Don't You Wish That We Were Dead’ (2015) bekannt. Die Filmarbeiten begannen 2017, und nun soll die Dokumentation via Cleopatra Entertainment erscheinen. Tiefpunkt Im Dokumentarfilm kommen auch unter anderem Metallica-Frontmann James Hetfield, Kiss-Bassist Gene Simmons sowie Iron Maiden-Bassist Steve Harris zu Wort. Außerdem Mitglieder von Exodus, Slayer, Megadeth, Overkill und Sepultura. Der Film stellt dar, wie zwei Iron Maiden-Fans Di'Anno "am tiefsten Punkt…
Weiterlesen
