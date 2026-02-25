Iron Maiden gelten unbestritten als eine der bedeutendsten und prägendsten Heavy Metal-Bands der Musikgeschichte. Nun wurde ihre inzwischen mehr als 50 Jahre währende Karriere verfilmt. Die Dokumentation ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ soll im Mai weltweit in den Kinos zu sehen sein.

Ein halbes Jahrhundert im Schnelldurchlauf

Unter der Regie von Malcolm Venville und produziert von Dominic Freeman schildert der Film den Aufstieg von Iron Maiden, beginnend in den Pubs im Londoner East End bis hin zur weltweit stadionfüllenden Live-Band. Parallel zur Titel-Bekanntgabe wurde das erste offizielle Artwork veröffentlicht.

‘Iron Maiden: Burning Ambition’ verspricht, „eine der legendärsten Karrieren der Musikgeschichte“ zu dokumentieren und beleuchtet nicht nur kommerzielle Meilensteine, sondern auch die kulturelle Bewegung der New Wave Of British Heavy Metal. Ebenso werden musikalische Eigenheiten und das ikonische Maskottchen Eddie thematisiert.

Der Film erscheint, während sich Iron Maiden auf ihrer zweijährigen Welttournee „Run For Your Lives“ befinden. Erst kürzlich feierte eine Dokumentation von Musik-Journalist Sam Dunn (Regie) und Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello (Executive Producer) über Judas Priest (‘The Ballad Of Judas Priest’) auf der Berlinale ihre Premiere. ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ läuft in den meisten Ländern, darunter auch in Deutschland, am 7. Mai 2026 in den Kinos an. Alle Infos zum Film finden sich auf der offiziellen Website.

—

