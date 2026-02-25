Die Nominierungen für die diesjährige Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame sind raus — und wieder muss man sich als Metal- und Rock-Liebhaber vorkommen wie ein alter weißer Mann, der das Gefühl hat, die Welt nicht mehr zu verstehen. Einen Silberstreifen am Horizont gibt es immerhin: Iron Maiden zählen zu den Nominierten — am besten, wir Metalheads stimmen gleich alle für Bruce Dickinson und Co. beim Fan-Voting ab. Ansonsten wird es allerdings einigermaßen dünn, was gute (und insbesondere harte) Gitarrenarbeit angeht.

Wenig Rock

Neben den Eisernen Jungfrauen gehen auf jeden Fall noch die Achtziger Jahre-Ikone Billy Idol, die Britpop-Schwergewichte Oasis sowie The Black Crowes als Rocker durch. Darüber hinaus dominieren bei dieser Einführungsrunde in die sogenannte Rock & Roll Hall Of Fame vornehmlich Pop-, Soul- und Hip-Hop-Größen. Im Rennen sind Jeff Buckley, Mariah Carey, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, Joy Division beziehungsweise New Order, New Edition, Pink, Sade, Shakira, Luther Vandross sowie der Wu-Tang Clan. Ein konkreter Termin für die diesjährige Einführung steht noch nicht fest, sie dürfte allerdings im Herbst 2026 stattfinden.

Erst kürzlich hatte sich Kiss-Bassist Gene Simmons über die Rock & Roll Hall Of Fame ausgelassen. So konnte der Schminke-Rocker nicht nachvollziehen, „dass zum Beispiel Iron Maiden nicht in der Rock & Roll Hall Of Fame sind, wenn sie Stadien ausverkaufen, aber Grandmaster Flash ist drin.“ Weiter erzählte er von einer Diskussion, die er mit Ice Cube hatte: „Er ist ein schlauer Kerl, ich respektiere, was er gemacht hat. Aber es ist nicht meine Musik. Ich komme nicht aus dem Ghetto. Es spricht nicht meine Sprache.

Definitionssache

Und ich habe es viele Male gesagt: Hip-Hop gehört nicht in die Rock & Roll Hall Of Fame — genauso wenig wie Oper oder Symphonieorchester. Wie kann es sein, dass die New Yorker Philharmoniker nicht in der Rock & Roll Hall Of Fame sind? Weil sie Rock & Roll Hall Of Fame heißt? Aber er schoss zurück und meinte: Es geht um den Geist des Rock’n’Roll. Also gut. Warum sind dann Led Zeppelin nicht in der Hip-Hop Hall Of Fame?“

Chuck D von Public Enemy konterte diese Aussage jüngst: „Was er jedoch nicht erkennt, ist, dass es die Rock & Roll Hall Of Fame [mit Betonung auf Roll — Anm.d.A.] ist. Und alles, was nicht Rock ist […], ist der Roll — also auch Soul-Musik, Reggae und Hip-Hop. Hip-Hop ist eine Kultur, die Bilder, Klänge, Geschichten und Stil verkörpert. Aber die Musik und der Gesang über der Musik, das ist der Roll, das ist der Flow und die Seele darin. Kiss sind Rock-Götter, doch sie haben nicht viel Roll an sich.“

