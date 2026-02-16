Toggle menu

Gene Simmons: Chuck D kontert Hall Of Fame-Kommentar

Hip-Hop-Legende Chuck D hat ein paar Worte an Gene Simmons gerichtet
Foto: David Corio/Redferns + Ronald Martinez/Getty Images. All rights reserved.
von
Public Enemy-Legende Chuck D ließ es sich nicht nehmen, über die jüngste Rock & Roll Hall Of Fame-Kritik von Gene Simmons zu reden.
Kiss-Zunge Gene Simmons hat kürzlich — in bester „Alter-weißer-Mann-Manier“ — sein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass bereits diverse Rap- und Hip-Hop-Künstler in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen wurden, aber beispielsweise Heavy Metal-Ikonen wie Iron Maiden nicht. Des Weiteren versteht er diese urbanen Musikstile nicht. Im Zuge dessen brachte der 76-Jährige dafür die Argumentation vor, dass er schließlich nicht aus dem „Ghetto“ stamme.

Denn ich rolle mit mei’m Besten

Chuck D von Public Enemy konnte daraufhin offenbar nicht anders und sah sich zu einer Replik ermutigt. „Gene Simmons sagt das sowieso alle drei Jahre. Wenn also die nächsten Hip-Hip-Acts reinkommen, wird er seinen Punkt als Rock-Gott vorbringen. Was er jedoch nicht erkennt, ist, dass es die Rock & Roll Hall Of Fame [mit Betonung auf Roll — Anm.d.A.] ist. Und alles, was nicht Rock ist […], ist der Roll — also auch Soul-Musik, Reggae und Hip-Hop. Hip-Hop ist eine Kultur, die Bilder, Klänge, Geschichten und Stil verkörpert. Aber die Musik und der Gesang über der Musik, das ist der Roll, das ist der Flow und die Seele darin. Kiss sind Rock-Götter, doch sie haben nicht viel Roll an sich.“

Alsdann spekulierte Chuck D noch, dass Gene Simmons seine verknöcherte Sichtweise wahrscheinlich „für den Rest seines Lebens“ beibehalten wird. „Er hat ein Anrecht auf seine Meinung und er hat sich so lange mit Musik befasst, dass seine Meinung wahrscheinlich bleiben wird.“ 

Zuletzt hatte Gene Simmons seine „Ghetto“-Wortwahl noch einmal gerechtfertigt. „Ghetto ist ein jüdischer Begriff. Wie könnte das rassistisch sein, wenn Rock schwarze Musik ist? Erstens bewundere und respektiere ich Hip-Hop. Zweitens ist es nicht Rock’n’Roll.. Und drittens: Wann werden Led Zeppelin und AC/DC in die Hip-Hop Hall Of Fame aufgenommen?“ Bezüglich dessen pflichtet Chuck D Simmons sogar bei, denn „Ghetto“ sei ein „europäischer Begriff“ für „einen Verbund an Menschen, die alle mehr oder weniger vom selben Volksstamm abstammen oder aus derselben Gegend kommen“.

Nichtsdestotrotz empfiehlt Chuck D: „Wir müssen die Narrative im Auge behalten. Und wir müssen einfach verstehen, dass Leute bei ihren Ansichten bleiben werden, bis sie sterben. Also brauchen wir nicht zu versuchen, sie zu verändern. Lasst uns einfach versuchen, möglichst nah an den Fakten zu bleiben.“


