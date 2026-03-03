Ungefähr seit der Jahrtausendwende ist stets ein Song zu hören, bevor Iron Maiden die Konzertbühne betreten: ‘Doctor Doctor’ (PHENOMENA, 1974) von UFO. Doch damit könnte nun Schluss sein, wie Gitarrist Adrian Smith verriet. Wenn es nach ihm ginge, würde man einen anderen Song als Einlaufmusik wählen. Auch seine Band-Kollegen ließen in der Vergangenheit durchblicken, dass sie ‘Doctor Doctor’ zwar mögen, sich allerdings auch einen anderen Titel an dessen Stelle vorstellen könnten.

Schluss mit UFO?

„Ich liebe UFO – sie sind eine meiner Lieblings-Bands –, aber vielleicht sollten wir mal was anderes spielen“, spekulierte Smith im Interview mit dem schwedischen Radiosender Bandit Rock. „Früher hatten wir einen anderen Song – einen AC/DC-Song namens ‘It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock ’N’ Roll)’ (TNT, 1975), mit Dudelsack und allem Drum und Dran. Vielleicht sollten wir den wieder einführen. Aber ich mag ‘Doctor Doctor’ wirklich sehr.“

Im Februar 2022 wurde Sänger Bruce Dickinson während der Fragerunde seiner Spoken Word-Show im Vic Theatre in Chicago, Illinois, gefragt, warum die Band bei ihren Konzerten immer ‘Doctor Doctor’ als Einlaufmusik verwendet. Er antwortete: „Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass jeder weiß, dass wir ‘Doctor Doctor’ spielen, bevor wir auf die Bühne gehen. Vor dem Intro-Tape gibt es fünf Minuten ‘Doctor Doctor’. Es ist genial, also sagen die Leute: ‚Oh, schnell! Hört auf zu pinkeln, trinkt das letzte Bier aus und geht auf eure Plätze.‘ ‘Doctor Doctor’ läuft. Die legen gleich los. Und für die Roadies ist es auch genial. So nach dem Motto: ‚Hört auf, auf der Toilette zu masturbieren. Wischt euch den Arsch ab.’“

Laut Bassist Steve Harris würde ebenso gut ein anderer Song von UFO für die Einlaufmusik von Iron Maiden in Frage kommen. 2021 nannte er ‘Love To Love’ (STRANGERS IN THE NIGHT, 1979) als einen der acht Songs, die sein Leben verändert haben. Gegenüber dem britischen Metal Hammer erklärte Harris: „UFO haben haufenweise großartige Songs und Alben, aber diese Version auf STRANGERS IN THE NIGHT hat mich besonders berührt. Es ist das Spiel mit Licht und Schatten und der dynamische Aufbau, der mich so packt.“

—

