Im Januar waren einige Mitglieder von NOFX zu einer Veranstaltung im Punk Rock Museum in Las Vegas geladen. Einer fehlte jedoch: Mitbegründer und Gitarrist Eric Melvin. Schlagzeuger Erik Sandien erklärte Melvins Abwesenheit wie folgt: „Um 8 Uhr am Montagmorgen nach dem letzten NOFX-Konzert überhaupt haben Eric Melvins Anwälte Fat Mike eine Klage vorgelegt, in der ihm rechtliche finanzielle Vergehen vorgeworfen werden.“

Am Abend zuvor, dem 6. Oktober 2024, spielten die Punk Rock-Ikonen in San Pedro die letzte Show als Band. Nach 42 gemeinsamen Jahren habe es an diesem Abend „nichts außer Liebe, Familie und Tränen“ gegeben. „Dieser Brief hat mir genauso wie dem Rest der Band und der Crew das Herz gebrochen. Es tut heute und in diesem Moment noch immer weh. Melvin hat absolut klargestellt, dass, wenn man mit ihm über diese Angelegenheit sprechen will, man dies über seinen Rechtsbeistand machen muss.“

Die zweite Version

Nun meldete sich Melvin via Instagram selbst zu Wort, um den Sachverhalt klarzustellen. „Es wurden Dinge über mich behauptet, die nicht stimmen, und ich habe lange genug geschwiegen. Ich werde nicht länger zulassen, dass eine Version der Ereignisse die einzige Version bleibt.“ Seinen Angaben zufolge habe er „Fat Mike nie verklagt oder jemand anderem in der Band gerichtliche Schriftstücke zugestellt – nicht um 8 Uhr morgens, niemals.“

Bei besagtem Brief handelte es sich vielmehr um ein „Schreiben, in dem ich die Finanzunterlagen anforderte, die ich seit Jahren vergeblich verlangt hatte, und in dem ich die Einstellung bestimmter Handlungen forderte. Als Mitglied dieser Band und der LLC ist das mein gutes Recht. Es handelte sich um eine private Angelegenheit.“ Laut Eric Melvin war es also „keine Klage, keine Forderung nach Millionen von Dollar von Mike. Und die Wörter ,Dieb‘ oder ,illegal‘ kommen darin nirgends vor.“ Mit Letzterem bezieht sich Melvin auf Sandiens Aussage über Fat Mike: „Er ist eine komplizierte Person, aber kein Dieb.“

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Schließlich schreibt Melvin: „Ich liebe es, bei NOFX zu sein. Ich liebe meine Band-Kollegen. Ich bin so stolz darauf, was wir gemeinsam über Jahrzehnte aufgebaut haben.“ Kürzlich feierte die Band-Dokumentation ‘40 Years Of Fucking Up’ Premiere, bei der scheinbar alle Mitglieder anwesend waren – nur ist der Gitarrist nirgends zu sehen. Melvin verfasste diesen Post dennoch direkt vor der Veranstaltung und ruft abschließend dazu auf: „Lasst uns die Gerüchteküche zum Schweigen bringen, Fat Mikes NOFX-Doku genießen und feiern, als wäre es 1991.“

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