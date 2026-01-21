Toggle menu

NOFX: Fat Mike von langjährigem Gitarristen verklagt

Fat Mike (l.) und Eric Melvin mit NOFX am 14. Mai 2019 beim Punk in Drublic Festival in Madrid
Fat Mike (l.) und Eric Melvin mit NOFX am 14. Mai 2019 beim Punk in Drublic Festival in Madrid
Foto: Redferns, Mariano Regidor. All rights reserved.
von
Gitarrist Eric Melvin wirft NOFX-Frontmann und -Bassist Fat Mike in einer Klage "finanzielle Vergehen" vor.
Auch im von Werten wie Nonkonformität, Individualismus und Rebellion geprägten Punk Rock geht es manchmal um Geld. Das dürfen derzeit NNOX erleben. Die Skatepunk-Veteranen, die im Herbst 2024 ihre Abschiedstournee abgeschlossen hatten, müssen sich mit einer Klage ihres langjährigens Gitarristen Eric Melvin herumschlagen. Dies verkündete Originalschlagzeuger Erik Sandien vergangenes Wochenende bei einer öffentlichen Gesprächsrunde im Punk Rock Museum von Las Vegas.

Finanzielle Vergehen

Bevor das eigentliche Panel begann, setzte Sandien als „Sprecher der Band“ zu seiner Mitteilung an: „Eric Melvin ist aus dem folgenden Grund heute nicht hier bei uns: Um 8 Uhr am Montagmorgen nach dem letzten NOFX-Konzert überhaupt [am 6. Oktober 2024 in San Pedro, einem Stadtteil von Los Angeles — Anm.d.A.], haben Eric Melvins Anwälte Fat Mike eine Klage vorgelegt, in der ihm rechtliche finanzielle Vergehen vorgeworfen werden.

Zehn Stunden zuvor haben wir die finale Show unserer 42-jährigen Karriere gespielt. Es war der fantastischste und emotionalste Abgang überhaupt — es gab nichts außer Liebe, Familie und Tränen. Dieser Brief hat mir genauso wie dem Rest der Band und der Crew das Herz gebrochen. Es tut heute und in diesem Moment immer noch weh. Melvin hat absolut klargestellt, dass, wenn man mit ihm über diese Angelegenheit sprechen will, man dies über seinen Rechtsbeistand machen muss.“

Des Weiteren erlaubte sich Sandien, seine persönliche Sicht auf die Klage darzulegen: „Ich kenne Mike seit 43 Jahren, ich kannte ihn ein Jahr vor NOFX. Mike ist vieles. Wir alle wissen das. Er ist eine komplizierte Person, aber er ist kein Dieb. Ich möchte zu Protokoll geben, dass er kein Dieb ist. Wir hoffen, dass diese Angelegenheit bald beigelegt wird. Bis dahin: Hier sind wir. Es ist, was es ist. Und aus den offensichtlichen Gründen können und werden wir hierüber nicht weiter sprechen.“ Details zur Klage von Eric Melvin nannte Sandien nicht.


