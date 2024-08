Mike Shinoda plant etwas: Kommt die Linkin Park-Reunion?

Linkin Park-Musiker Mike Shinoda bei einem Soloauftritt am 9. März 2019 in Paris

Im Frühjahr 2024 brodelte die Gerüchteküche heftig. Verschiedene Quellen gaben zu Protokoll, dass Linkin Park für 2025 eine Reunion-Tour geplant hätten – oder zumindest einige Band-Mitglieder. Rapper und Multiinstrumentalist Mike Shinoda, Gitarrist Brad Delson sowie Bassist Dave Farrell sollen laut Berichterstattung über dieses Unterfangen nachdenken und bereits einige Angebote eingeholt haben.

Weiterhin machte das Gerücht die Runde, dass eine Sängerin den Platz des 2017 verstorbenen Chester Bennington einnehmen solle. Sogar Evanescence-Oberhaupt Amy Lee war im Gespräch. Diese fühlte sich zwar unglaublich geehrt, dementierte die Behauptung jedoch entschieden.

Aufregende Pläne

In den letzten Jahren hat sich Mike Shinoda vielen verschiedenen Projekten gewidmet, unter anderem auch seiner Bildkunst. Nachdem es nun eine Weile ruhig um Shinoda war, postete er auf seiner Website eine kurze Nachricht an seine Fans. In dieser bewirbt er zuvorderst zwar sein neuestes Kunstwerk, jedoch lässt der einleitende Abschnitt – insbesondere der letzte Satz – noch mehr vermuten. Darin heißt es: „Hallo zusammen! Zwischen ein paar Sommerausflügen war ich eine Zeit lang im Labor eingesperrt. So viele aufregende Dinge sind für euch geplant.“

Da das Statement mit den Worten „Wir sprechen uns bald…" endet, wird demnächst wohl eine Ankündigung oder Ähnliches folgen. Ob dies etwas mit Linkin Park und den Gerüchten zu tun hat, bleibt abzuwarten. Weder von Mike Shinoda noch von Brad Delson oder Dave Farrell wurde in der Zwischenzeit etwas dahingehend bestätigt oder abgestritten.

Zuletzt äußerste sich Shinoda im April 2022 offiziell zu dem Thema. Damals sagte er: „Die einzige Neuigkeit bezüglich Linkin Park, die ich für euch habe, ist, dass keine Tourneen, keine Musik, keine Alben in Planung sind. Lasst mich euch das einfach sagen. Behaltet im Hinterkopf, dass das nicht passiert. Mehr sage ich jetzt nicht darüber.“ Da sich Fans mit jedem Gerücht neue Hoffnungen machen, fügte er abschließend hinzu: „Ihr werdet euch nur selbst enttäuschen. Macht das nicht.“ Es bleibt also weiterhin spannend, was noch kommt.

