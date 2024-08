Jane’s Addiction arbeiten in Originalbesetzung an neuer Musik

Jane’s Addiction wieder in Originalbesetzung

Seit 2011 gab es keine neue Musik von Jane’s Addiction. Doch schenkt man dem Gitarristen der erfolgreichen US-Alternative-Rocker glauben, dann wird sich das bald ändern. In einem Interview mit Loudwire Nights plauderte Dave Navarro nämlich über die aktuelle, sehr produktive Phase der Band, die aktuell wieder aus allen Originalmitgliedern besteht.

Dieses Line-up fand sich im Sommer zum ersten Mal seit 2010 zusammen, um einige Shows in Europa zu spielen. Dabei war das Ziel, kleine und intime Konzerte zu geben, anstatt in größeren Arenen zu spielen. „Diese Konzerte waren einfach magisch“, sagt Navarro im Gespräch. „Es hat etwas Besonderes an sich, wenn man auf die vier Musiker reduziert ist — minimale Beleuchtung, kleinere Räume, enge Bühnen. Es erinnerte an 1988, 1989, als wir viel in Hollywood unterwegs waren.“

Intime Shows und neue Musik

Doch die Magie lag nicht nur darin, dass sie in kleineren Veranstaltungsorten spielten, als sie es gewohnt sind, sondern auch darin, dass so viel Zeit vergangen ist, seit die Originalbesetzung gemeinsam auf der Bühne stand. Für Navarro bedeutet das, mit dem einzigen Bassisten zu spielen, von dem er glaubt, dass er die Songs von Jane’s Addiction überhaupt bewältigen kann. „Eric Avery hat all diese Basslinien geschrieben“, so Navarro. „Die Art und Weise, wie er mit seinem Plektrum in die Saiten greift, die Energie und Kraft hinter seinem Spiel — ich glaube nicht, dass Stephen Perkins (Schlagzeug, Anm.d.A.) ein Problem damit hätte, wenn ich sage, dass Eric eigentlich das Tempo vorgibt. Als er zurückkam und ich zum ersten Mal wieder mit ihm spielte, dachte ich: ‚Oh, so sollen diese Songs klingen.‘ Es war ein seltsames Gefühl.“

Neben den Live-Auftritten gab es von Jane’s Addiction aber auch einen neuen Song in der Originalbesetzung. ‘Imminent Redemption’ ist ihr erster gemeinsamer Song seit über 30 Jahren. Doch die Single sei nicht alles, verspricht Navarro. Sie sei erst der Anfang: „Es gibt neue Musik, die aufgenommen, aber bislang nicht fertiggestellt wurde. Es besteht Hoffnung auf ein komplettes neues Album.“

