Dass Lzzy Hale als Frontfrau ihrer Band Halestorm schon längst als Vorbild und Ikone für Frauen in der Musik gilt, ist klar. Auch der Sängerin selbst ist ihre Rolle bewusst und sie sieht sich in der Verantwortung, den Weg für zukünftige Musikerinnen ein wenig leichter zu machen.

Last erleichtert

Im Interview mit Carl Craft vom Radiosender The Rat wird sie dazu befragt, welche Veränderungen sie in der Musikszene in Zukunft sehen möchte. Sie antwortet: „Darüber habe ich schon oft mit meinen Kolleginnen und Freundinnen gesprochen, darunter Amy Lee (Evanescence-Sängerin – Anm.d.Red.). Die Frauen, die vor mir kamen, die Generation meiner Eltern, mit denen ich aufgewachsen bin – ich meine Heart, Pat Benatar, Joan Jett und Lita Ford –, sind Frauen, die ich kennenlernen durfte.

Ich konnte mich bei ihnen dafür bedanken, dass sie nie aufgegeben haben. Ich glaube, wenn sie gesagt hätten, dass es ihnen zu schwer ist, hätte ich diese Rhetorik vielleicht auch übernommen. Sie hatten es viel schwerer als ich und sie haben mir einen Teil dieser Last abgenommen, indem sie existiert haben, die Fackel weitergereicht und nicht aufgegeben haben“, erzählt die Sängerin.

Durchhalten

Sie führt weiter aus: „Meine einzige Aufgabe ist es, das Ganze für meine Nachfolgerinnen ein wenig leichter zu machen. Es ist das einfachste und zugleich das schwerste, sein wahres Ich zu sein, so ehrlich wir möglich zu sein und weiterzuarbeiten. Egal, wie seltsam oder schwer die Dinge werden: Man darf den Kopf nicht einziehen.“

Hale erklärt, warum für sie das Durchhalten so wichtig ist: „Denn das sendet der nächsten Generation das Signal, dass wenn ich das schaffe, sie es auch können. So wird es hoffentlich jedes Mal, wenn wir die Fackel weiterreichen, ein wenig einfacher. Keine Generation kann den ganzen Krieg gewinnen. Aber wir können viele schwere Schlachten meistern, ein paar Ratschläge weiterreichen und ein Vorbild sein“

