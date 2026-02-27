Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Halestorm: Lzzy Hale will Weg für Musikerinnen weiter ebnen

Lzzy Hale
Lzzy Hale
Foto: Getty Images, Terry Wyatt. All rights reserved.
von
Halestorm-Sängerin Lzzy Hale ist sich ihrer Vorbildfunktion für junge Mädchen bewusst und möchte ihnen ihre Zukunft ein wenig vereinfachen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Dass Lzzy Hale als Frontfrau ihrer Band Halestorm schon längst als Vorbild und Ikone für Frauen in der Musik gilt, ist klar. Auch der Sängerin selbst ist ihre Rolle bewusst und sie sieht sich in der Verantwortung, den Weg für zukünftige Musikerinnen ein wenig leichter zu machen.

Last erleichtert

Im Interview mit Carl Craft vom Radiosender The Rat wird sie dazu befragt, welche Veränderungen sie in der Musikszene in Zukunft sehen möchte. Sie antwortet: „Darüber habe ich schon oft mit meinen Kolleginnen und Freundinnen gesprochen, darunter Amy Lee (Evanescence-Sängerin – Anm.d.Red.). Die Frauen, die vor mir kamen, die Generation meiner Eltern, mit denen ich aufgewachsen bin – ich meine Heart, Pat Benatar, Joan Jett und Lita Ford –, sind Frauen, die ich kennenlernen durfte.

Ich konnte mich bei ihnen dafür bedanken, dass sie nie aufgegeben haben. Ich glaube, wenn sie gesagt hätten, dass es ihnen zu schwer ist, hätte ich diese Rhetorik vielleicht auch übernommen. Sie hatten es viel schwerer als ich und sie haben mir einen Teil dieser Last abgenommen, indem sie existiert haben, die Fackel weitergereicht und nicht aufgegeben haben“, erzählt die Sängerin.

Durchhalten

Sie führt weiter aus: „Meine einzige Aufgabe ist es, das Ganze für meine Nachfolgerinnen ein wenig leichter zu machen. Es ist das einfachste und zugleich das schwerste, sein wahres Ich zu sein, so ehrlich wir möglich zu sein und weiterzuarbeiten. Egal, wie seltsam oder schwer die Dinge werden: Man darf den Kopf nicht einziehen.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Hale erklärt, warum für sie das Durchhalten so wichtig ist: „Denn das sendet der nächsten Generation das Signal, dass wenn ich das schaffe, sie es auch können. So wird es hoffentlich jedes Mal, wenn wir die Fackel weiterreichen, ein wenig einfacher. Keine Generation kann den ganzen Krieg gewinnen. Aber wir können viele schwere Schlachten meistern, ein paar Ratschläge weiterreichen und ein Vorbild sein“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Feminismus Halestorm Heart Joan Jett Lita Ford Lzzy Hale Musikerinnen Verantwortung Zukunft
Joan Jett: Musik kann die Welt verändern
Joan Jett, live 2011, Sweden Rock Festival
Joan Jett spricht über die positive Wirkung von Musik und nennt kreatives Schaffen als Einflussmöglichkeit, einen Wandel herbeizuführen.
Das politische Klima in den USA spitzt sich immer weiter zu. Künstler, darunter auch Musiker, beeinflusst ein Umstand wie dieser nahezu zwangsläufig. Auch Joan Jett äußerte sich im Interview mit dem Rock And Roll Hall Of Fame-Podcast ‘Music Makes Us’ zu der Frage, welchen Einfluss die aktuellen Entwicklungen auf kreatives Schaffen im Allgemeinen haben – und ob Musik eine positive Veränderung bewirken können. Klänge der Hoffnung Als glänzendes Beispiel nannte Jett Bad Bunny. Der Sänger ließ seinen Auftritt bei der Halftimeshow des diesjährigen Super Bowl mit der Botschaft „Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe“ enden. Kritiker warfen…
Weiterlesen
Zur Startseite