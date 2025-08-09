Das komplette Interview mit Halestorm findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Im Antlitz des Sinnlosen

Rückblickend betrachtet waren die vergangenen zwei Jahre für Lzzy eine Sinnsuche mit vielen Etappen. Im März 2024 heuerte sie bei Skid Row als Interimssängerin an und kam damit für die Nachfolge des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Erik Grönwall ins Gespräch. Andere Spekulationen nährte sie gezielt. Kurz bevor Emily Armstrong im September desselben Jahres offiziell als neue Stimme von Linkin Park bekanntgegeben wurde, diskutierte die Welt angeregt über die mögliche Personalie.

Blockade im Kopf

Lzzy veröffentlichte in den Sozialen Medien ein Video, in dem sie ‘Crawling’ (HYBRID THEORY, 2000) coverte. Auch in diesem Fall handelten einige sie als künftige Frontfrau. Lzzy konzentrierte sich allerdings auf Halestorm. Das am 9. Dezember 2023 in der ausverkauften Londoner Wembley Arena aufgenommene Konzert LIVE AT WEMBLEY (2024) stellte einen vorläufigen Höhepunkt dar. Spätestens jetzt waren Halestorm endgültig im Rock-Olymp angekommen. Die Weichen für EVEREST schienen gestellt. Doch Produzent Dave Cobb, der erstmals mit der Band arbeitete, zerriss ihren Fahrplan. „Er durchforstete die Song-Ideen, die wir mit ins Studio brachten“, erinnert sich Lzzy.

„Sie ließen ihn kalt. Er wollte wissen, wozu wir in diesem Moment imstande waren.“ Also machten Halestorm für EVEREST Tabula rasa und verwendeten nur das, was im Studio entstand und sofort aufgenommen wurde. War ein Entwurf zu verkopft oder plätscherte seicht dahin, griff Dave ein. Neue Musik sollte spontan entstehen, abhängig von der momentanen Gefühlslage. Bei Lzzy löste dieses Vorgehen eine Blockade im Kopf. „Ich fühlte mich jahrelang wie eine Fremdenführerin in der Dunkelheit, die gebetsmühlenartig ein Happy End beschwören muss. Doch das hat mit der Realität wenig zu tun“, resümiert sie. „Bei EVEREST blieb keine Zeit zu überlegen, ob ein Song traurig oder aufbauend wird. Wir nahmen die Dinge, wie sie kamen.“ Die Spontaneität entpuppte sich als künstlerische Befreiung – und führte zu manch überraschender Inspiration.

