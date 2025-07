Die METAL HAMMER-Augustausgabe 2025: Motörhead, Alice Cooper, Sodom u.a.

Ihr bekommt METAL HAMMER 08/2025 ab dem 25.07.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Dieses Jahr hätten Motörhead ihr 50. Band-Jubiläum zelebriert; außerdem wäre Kultfigur Lemmy Kilmister im Dezember 80 Jahre alt geworden. Grund genug für uns, auf das umfangreiche und die Metal-Szene nachhaltig beeinflussende Schaffen der Ikonen zurückzublicken. Autor Frank Thießies hat für euch die 50 wissenswertesten Geheimnisse über Motörhead zutagegefördert und aufbereitet. Obendrauf gibt es – nur mit diesem Heft – eine Vinyl-7“mit zwei Songs.

Alice Cooper Group

Gleich vier Gesprächspartner (inklusive Alice Cooper selbst) beziehen Stellung zur Reaktivierung der alten Truppe.

Schlagabtausch

In unserer Gesprächsrubrik treffen vor ihrer gemeinsamen Tournee Feuerschwanz und Lord Of The Lost aufeinander.

Dr. Holger Schmenk erklärt seine Ansätze beim Schreiben der Sodom-Biografie. Obendrauf gibt’s eine Leseprobe.

Rockharz

Unsere Truppe machte einmal mehr das Rockharz unsicher und teilt allerlei Eindrücke vom Festival mit euch.

Live

Rock am Ring, Linkin Park, Kadavar, Avenged Sevenfold, AC/DC, Nine Inch Nails, Heilung, Scorpions

Sonderbeilage

Nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 07/2025 gibt es eine exklusive Motörhead-Vinyl-Single, welche bislang unveröffentlichte Konzertaufnahmen der Band-Hymnen ‘Motörhead’ (live in Ludwigshafen, 1982) und ‘We Are Motörhead’ (live at Hammersmith Apollo, London, 2003) enthält – mit goldenem Jubiläums-Artwork.

