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Jon Bon Jovi ist vollständig genesen & bereit für die Tour

Jon Bon Jovi beim Tribeca X-Event am 11. Juni 2024 New York
Jon Bon Jovi beim Tribeca X-Event am 11. Juni 2024 New York
Foto: Getty Images for Tribeca Festiva, Jason Mendez. All rights reserved.
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Jon Bon Jovi scheint für die anstehenden Live-Termine bereit zu sein. Es ist die erste richtige Tournee seit seiner Stimmbandoperation.
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Am 7. Juli starten Bon Jovi ihre „Forever“-Tour mit ganzen neun Auftritten im New Yorker Madison Square Garden sowie weiteren vier in Großbritannien und Irland. Auffällig dabei ist, dass zwischen den einzelnen Auftritten stets mindestens ein Ruhetag liegt. Grund dafür ist sicher, dass Frontmann Jon Bon Jovi seine Stimmbänder nicht allzu sehr überstrapazieren möchte, wenngleich er laut eigenen Angaben „vollständig genesen“ ist.

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2022 musste sich der Sänger einer Operation unterziehen, da eines seiner Stimmbänder regelrecht verkümmert war. Daraufhin wurde ihm ein Implantat eingesetzt, und mehrjähriges Training war angesagt. Im Interview mit dem People-Magazin gab der 64-Jährige kürzlich an: „Es hat länger gedauert, als ich je erwartet hätte, aber es musste einfach stimmen. Wir haben nie den Glauben verloren.“

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Dabei bezieht der Sänger seine Band-Kollegen mit ein, denen er überaus dankbar ist, da „sie nie an mir gezweifelt und sich weder nach anderer Arbeit umgesehen noch beschlossen haben, in den Ruhestand zu gehen. Die Opfer, die jeder Einzelne von ihnen gebracht hat, um für mich da zu sein, sind etwas ganz Besonderes. Sie sagten: ‚Nein, wir stehen zu dir.‘ Bei jeder einzelnen Probe waren sie an meiner Seite. Meine Liebe zu ihnen ist dadurch nur noch tiefer geworden.“

Auch die Beziehung zu den Fans sei Jon Bon Jovi wichtig.  „Es geht nicht um Perfektion. Es geht um Exzellenz.“ Aber vor allem andere gehe es bei Live-Auftritten „schlicht um die Freude.“ Vielleicht kommen ja in absehbarer Zeit die Fans auf dem europäischen Festland in den Genuss jener Freude.

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Vorerst sieht Bon Jovi den anstehenden Konzerten voller Enthusiasmus entgegen und erklärt: „Es ist, als hätte ich die Gabe, ein Licht zu halten. Das Geschenk, das ich dabei empfange, ist, mich im Widerschein dieses Lichts zu befinden, wenn es auf das Publikum trifft – und genau darauf habe ich hingearbeitet. Ich habe trainiert, um die Fähigkeit zu erlangen, dieses Licht zu halten. Es ist wie eine tiefgehende spirituelle Verbindung zwischen der Band, mir und dem Publikum.“


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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