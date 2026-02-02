Ex-Bon Jovi-Gitarrist Richie Sambora hat einen Verantwortlichen dafür gefunden, dass es bei ihm als Solokünstler nicht großartig läuft. In einer Reihe von X-Posts lässt er seinem Frust freien Lauf und gibt eindeutig seinem ehemaligen Band-Kollegen Jon Bon Jovi die Schuld an seinen schlechten Verkäufen.

Fehlinformationen

Die Post-Serie begann augenscheinlich, als jemand auf X behauptete, Sambora hätte die Lyrics zu dem The Beatles-Klassiker ‘Here Comes The Sun’ vergessen, als er und Jon Bon Jovi 2001 für die VH1-Music-Awards probten. Das ließ Sambora nicht lange auf sich sitzen und stellte schnell klar: „Sorry Leute, das stimmt einfach nicht.

Ich habe diesen Song, seit ich 18 bin, jeden Abend in meinem Akustik-Set in Clubs gespielt. JB (Jon Bon Jovi – Anm.d.Red.) kam und schaute zu. Stichwort Access All Areas. Ich war immer darauf vorbereitet, ihn singen zu lassen, wenn er reinkam. Ich habe ihm das als Demo aufgenommen. Darüber ist so viel Fehlinformation im Umlauf und ich habe mich zurückgehalten, darauf überhaupt zu reagieren“, erklärt er.

Musik spricht nicht

Zwei Tage später teilte er das Demo mit den Worten: „Das war mein Demo zu dem Arrangement. Ich glaube, es war der 29. November 2001. Später fügte ich ein Cello hinzu. Kein Ding. Jon war an dem Nachmittag mit etwas beschäftigt. Es war nächtlich in meinem Set. RS (Richie Sambora – Anm.d.Red.) und Freunde. Ich schlug auch vor, dass wir bei den MTV-Awards an dem Abend akustisch spielen könnten. Es wirkte überraschend ikonisch. Unplugged war geboren. Ta dah…“

Er repostete befürwortende Nachrichten und antwortete auf eine bezüglich seiner Solomusik: „Die meisten Menschen wissen noch immer nicht, dass ich auch singe, Lyrics schreibe und Alben produziere. Ich habe mich dazu entschieden, die Musik sprechen zu lassen… Keine gute Idee.

Schwere Vorwürfe

Die meisten Bon Jovi-Fans haben meiner Stimme keine Chance gegeben. Das wird in den Verkäufen deutlich. Ich habe das akzeptiert. Und natürlich haben Jon und die Firma meine Platten zunichte gemacht, um mich zum Mutterschiff zurückzubewegen“, wirft der Gitarrist seinem ehemaligen Band-Kollegen vor.

Daraufhin kommentierte ein Nutzer, dass Sambora unmöglich Jon Bon Jovi für seine schlechten Verkäufe verantwortlich machen könne. Dieser stritt daraufhin ab, dass er das tue: „Mache ich nicht. Jon wollte mich damals in der Band, und die Firma wollte mich damals zurück, weil wir als Band viel mehr verkauften als jeweils alleine. Ich konnte in einer der größten Bands der Welt sein und die Alben machen, die ich wollte.“

Ratespiel geht weiter

Er stellt klar: „Ich hätte gerne mehr Zeit dafür gehabt, mein Solozeug zu entwickeln, aber mein Instinkt, mein Gehirn und Gott sagten mir von innen, dass die Musik, die ich mit BJ machen würde, eine größere Chance hatte, mehr Leute zu erreichen…“ Danach macht er deutlich, dass er kein Interesse mehr hat, sich online darüber zu streiten, was nun wirklich vorgefallen sei. Er schreibt: „Ihr dürft nun weiter raten.“

Sambora stieg 2013 bei Bon Jovi aus, um sich um seine Tochter kümmern zu können. Seither gibt es immer wieder Sticheleien, Versöhnungen und Gerüchte um ein mögliches Comeback des Gitarristen zu Bon Jovi. Aktuell ist zu einer Rückkehr nichts konkretes bekannt.

