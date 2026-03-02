Toggle menu

Sebastian Bach begrüßt die Reunion von Rush

Graspop 2012
Graspop 2012 Sebastian Bach
Foto: A. Heyder. All rights reserved.
von
Die Ankündigung von Rush, wieder auf Tour gehen zu wollen, schlug hohe Wellen. Sebastian Bach äußert seine Freude und Verständnis für diese Entscheidung.
Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Rush waren zum letzten Mal seit elf Jahren auf Tour. Nachdem Schlagzeuger Neil Peart im Januar 2020 verstarb, schien eine Rückkehr auf die Bühne zunächst ausgeschlossen. Doch die verbliebenen Mitglieder – Bassist und Frontmann Geddy Lee sowie Gitarrist Alex Lifeson – haben für 2026 und 2027 neue Konzerte angesetzt, darunter auch fünf Termine in Deutschland. An den Drums springt die Mannheimerin Anika Nilles ein. Laut dem ehemaligen Skid Row-Frontmann Sebastian Bach eine gute Wahl – nicht nur aufgrund ihrer musikalischen Fähigkeiten.

Eine neue Ära

„Also, ich finde es großartig. Man hat nur ein Leben. Warum sollten Geddy und Alex also aufhören? Es gibt keinen Grund für sie“, sagte Bach im Interview mit WCNC. „Neil Peart würde wahrscheinlich auch nicht wollen, dass sie aufhören. Er hatte leider nicht das Glück, so lange zu leben, wie er es verdient hätte, aber das Leben ist nun mal nicht fair.“

Jeff Beck macht keine halben Sachen. Anika, die Schlagzeugerin, kommt aus der Jeff Beck Group. Jeff Beck engagiert keine schlechten Musiker. Er holt die Besten der Besten. Wenn sie also schon mit Jeff Beck so tolle Musik gemacht hat, bin ich gespannt, was sie mit Rush machen wird. Sie wäre ja nicht in der Band, wenn sie schlecht wäre.“

Bereits vor einigen Jahren äußerte sich Bach bezüglich Pearts Tod. Vier Tage nach der Bekanntgabe dessen Todes im Januar 2020 veröffentlichte Bach ein YouTube-Video, in dem er im Record Parlour in Hollywood, Kalifornien, Pearts Werk feierte, während er Musik von Rush hörte und über Musik plauderte. In der dazugehörigen Beschreibung des Posts erklärte er: „Ich werde nie verstehen, wie sehr uns alle der Tod eines Helden trifft. Auch wenn ich ihn nie wirklich gekannt habe.“


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

