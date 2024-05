Kerry King will Slayer-Fans mit Soloalbum glücklich machen

auch interessant

Am 17. Mai erscheint FROM HELL I RISE, das Solodebüt von Kerry King. Der Slayer-Gitarrist gibt aus diesem Grund aktuell laufend Interviews. Im Interview beim ‘Bleeding Metal’-Podcast tat der Glatzkopf nun die Hoffnung kund, mit den insgesamt 13 Stücken die Fans der Thrash-Legenden zu beglücken.

Für die Fans

Dabei wurde Kerry King eigentlich darauf angesprochen, ob er auf FROM HELL I RISE neue Einflüsse einarbeiten konnte. „Realistisch gesehen waren meine Einflüsse schon vor 40 Jahren meine Einflüsse — und sie sind es noch immer. Und habe ich seitdem mehr aufgeschnappt? Ja, absolut. Aber ich denke, dieses Projekt ist einfach nur die nächste Platte für mich. Es gab dabei nichts für mich, das ich erreichen wollte, was ich noch nicht erreicht hatte. Ich wollte mir einfach nur die nächste Ladung Musik für die Leute ausdenken, die ich für meine Fans halte. Denn Slayer haben eine gigantische Menge von Fans. Und wenn ich 95 Prozent von ihnen mit dem, was ich mache, glücklich mache, habe ich einen guten Tag gehabt.“

Des Weiteren wurde Kerry King dazu befragt, ob er mit FROM HELL I RISE irgendetwas in musikalischer oder persönlicher Hinsicht erreichen wollte. „Auf musikalischer Ebene nicht. Ich will einfach weiter Musik herausbringen, die die Brücke schlägt zwischen dem, was ich schreibe, und dem, was die Fans mögen. Was ich kaum erwarten kann, aber viel näher ist, als ich erwartet hatte, ist unsere erste Liveshow (die am 9. Mai beim Welcome To Rockville in Daytona Beach steigt — Anm.d.A.). Ich muss also nach Hause fahren und proben. Aber ich freue mich darauf, mit den Jungs zu spielen. Denn auch wenn wir zusammen ein Video gemacht haben, haben wir noch nie gemeinsam alle gleichzeitig gespielt. Das wird also ziemlich aufregend sein.“

SLAYER-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.