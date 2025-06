Vier Jahre ist es her, seit Between The Buried And Me zuletzt neue Musik veröffentlicht haben. Mit ‘Things We Tell Ourselves In The Dark’ und der Ankündigung eines neuen Albums melden sie sich nun zurück. Erschien COLORS II (2021) noch auf Sumerian Records, wird das neue Studioalbum THE BLUE NOWHERE am 12. September via Insideout Music veröffentlicht.

Chaotisch, verrückt, dynamisch

War bei den bisherigen Alben meist ein bestimmtes Konzept vorhanden, sieht es diesmal anders aus. Frontmann Tommy Rogers erklärt, dass die zehn Songs „in einer Welt existieren, die nicht an eine bestimmte Handlung gebunden ist. Es geht eher um ein Gefühl, in dem die Songs für mich leben.“ Er beschreibt den lyrischen Ansatz von THE BLUE NOWHERE als „Tagebucheinträge, flüchtige und introspektive Gedanken – je nach Musik manchmal chaotisch.“

Die erste Single-Auskopplung sei dem „verrückten Genie“ von Bassist Dan Briggs entsprungen, merkt Rogers an. „Der Song beschäftigt sich mit der dunklen Wolke des Egos, deshalb habe ich versucht, ihn mit einer anderen Art von Selbstvertrauen als sonst anzugehen, fast wie einen Pop-Song… Auch wenn er einen auf verrückte Wege führt, kann man sich entspannt zurücklehnen und mitsingen.“ Briggs fügt seinerseits hinzu: „Ich liebe es, wenn unsere Arrangements sich anfühlen, als würden sie in eine andere Dimension aufschlagen. Aber ich fand es auch wichtig, dass sich dieser Song wirklich nahtlos anfühlt, während er sich dynamisch bewegt.“



Auffällig: Between The Buried And Me sind nur noch zu viert. Gitarrist Dustie Waring ist offensichtlich nicht mehr dabei. Im Frühjahr 2023 wurde Waring von einer Frau beschuldigt, sie vergewaltigt und geschwängert zu haben. Sie sei derart betrunken gewesen, dass sie davon nichts mitbekam. Waring reagierte kurz darauf auf die Vorwürfe und bestritt, jemals „ohne Einwilligung gehandelt“ oder „jemanden ausgenutzt“ zu haben. Im September desselben Jahres kehrte er mit Between The Buried And Me auf die Bühne zurück. Das war es dann scheinbar aber auch. Aktuell zeigt sich die Band stets als Quartett.

