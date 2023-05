Between The Buried And Me: Vergewaltigungsvorwurf gg. Dustie

Dustie Waring mit Between The Buried And Me bei einem Auftritt am 6. Mai 2016 in Concord, North Carolina

auch interessant

Eine Frau, die anonym bleiben will, hat Between The Buried And Me-Gitarrist Dustie Waring auf Reddit (siehe unten) beschuldigt, sie vergewaltigt und geschwängert zu haben, während sie so betrunken war, dass sie davon nichts mitbekam. Der US-Amerikaner selbst bestreitet die Vorwürfe. Die Prog Metal-Band hat allerdings verkündet, dass Dustie auf der anstehenden Konzertreise nicht mitfahren und von einem Session-Musiker ersetzt werden wird. Zum Status von Waring innerhalb der Gruppe wurden keine Angaben gemacht.

Selbstschutz

In einem Statement gegenüber „Metal Sucks“ gibt der Metaller zu Protokoll: „Dustie Waring von Between The Buried And Me und Glass Casket ist sich der Anschuldigungen bewusst und bereitet ein Statement vor.“ Des Weiteren meldete sich Dustie noch in einer Instagram-Story zu Wort. „Ich wurde kürzlich auf Anschuldigungen bezüglich eines Ereignisses von vor fünf Jahren aufmerksam gemacht, die am Wochenende auf Reddit gepostet wurden. Nicht einvernehmlichen Sex heiße ich nicht gut. Und ich habe in keinem Teil meines Privatlebens niemals etwas ohne Zustimmung gemacht oder jemanden arglistig ausgenutzt.

Diese Anschuldigungen sind ein totaler Schock für mich, da ich mein Leben dem gewidmet habe, für Leute da zu sein, die auf viele Arten der Genesung Hilfe brauchen. Deswegen werde ich mir etwas Zeit nehmen, die ich mit meiner Familie verbringe und, um mich darauf zu konzentrieren, nach mehreren Jahren weiterhin trocken zu bleiben. Die ‚Parallax II Tour‘ werde ich daher aussetzen. Mit Ausnahme dieses Statements werde ich diese Angelegenheit mit meinen Between The Buried And Me-Kollegen vertraulich behandeln und jegliche künftige Handlungen mit meinem Anwalt absprechen, um mich selbst und meine Familie zu beschützen.“

AUTOMATA I VON BTBAM BEI AMAZON ORDERN!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Between the Buried and Me (@btbamofficial)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.