Marilyn Manson erneut verklagt: Missbrauch einer 16-Jährigen

Zuletzt gab es zwei positive Nachrichten für Marilyn Manson: Die Klage von Model Ashley Morgan Smithline wurde aufgrund einer verstrichenen Frist abgewiesen. Und mit ‘Game Of Thrones’-Schauspielerin Esmé Bianco einigte sich der Metaller außergerichtlich. Doch nun hat eine weitere Frau den Musiker wegen sexuellen Missbrauchs verklagt, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt. Das i-Tüpfelchen: Zum angeblichen Tatzeitpunkt war sie minderjährig.

Menschliche Abgründe

Laut einem Bericht des „Rolling Stone“ verging sich Marilyn Manson am Anfang seiner Karriere an dem namentlich nicht genannten Mädchen. Als sie den Schock-Rocker 1995 das erste Mal nach einem Konzert in Dallas traf, sei sie 16 Jahre alt gewesen. Sie habe in der Nähe seines Tourbusses gewartet. Dann habe er sie und andere Mädchen in den Bus eingeladen, nach ihren Namen, dem Alter, ihrem Schuljahrgang, ihren Adressen und Telefonnummern gefragt. An dem Abend habe Manson die junge Frau, die zu dem Zeitpunkt noch Jungfrau gewesen ist, dann auf verschiedene Arten sexuell missbraucht. Seine Bandkollegen hätten zugesehen. Danach sollte sie aus seinem Bus verschwinden. Warner drohte ihr, er würde sie und ihre Familie umbringen, wenn sie zur Polizei geht.

In den darauf folgenden Jahren sei die Unbekannte immer wieder von Marilyn Manson dazu überredet worden, mit ihm auszugehen. Dabei habe er sie emotional, körperlich und sexuell missbraucht. Überdies kam sie über Manson in Kontakt mit harten Drogen. Als sie 18 Jahre alt war, ging sie mit Nine Inch Nails-Drummer Chris Vrenna aus, doch Marilyn ließ nicht von ihr ab. Hier und da ließ Manson sie mit seinen Bandkollegen oder seinem Assistenten schlafen. Neben dem Musiker verklagte das Mädchen auch seine früheren Plattenfirmen Interscope und Nothing Records. Die Labels hätten sehr wohl von seinen Neigungen gewusst, jedoch nichts dagegen unternommen.

