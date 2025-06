Coheed And Cambria-Drummer will mit seiner Geschichte helfen

In den letzten Jahren sind Themen wie Sucht und mentale Gesundheit immer offener besprochen worden und somit längst kein Tabu mehr. Viele Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben ihr Schweigen gebrochen und setzen sich für Hilfsorganisationen ein. Oder man macht es wie Coheed And Cambria-Schlagzeuger Josh Eppard und gründet seine eigene.

Unterstützung & Hoffnung

Mit Drum Set Confessional will Eppart „das Bewusstsein für die Sucht schärfen und eine Botschaft der Hoffnung auf Genesung vermitteln.“ Damit dieses Vorhaben künftig noch besser funktioniert, arbeitet seine Organisation Drum Set Confessional mit HeartSupport zusammen. HeartSupport ist eine von der Metal-Community getragene gemeinnützige Organisation für psychische Gesundheit, die von August Burns Red-Frontmann Jake Luhrs gegründet wurde. Durch die Partnerschaft möchte Eppard noch mehr Menschen erreichen und ihnen Hoffnung geben.

„Wir sind immer wieder von HeartSupport beeindruckt“, so der Coheed And Cambria-Trommler. „Nach dem Motto: ,Wow, seht mal, was alles möglich ist.‘ Während sie den Weg weisen, ist es uns eine Ehre, sie als Vorbild und Inspiration zu nutzen. Wir wissen, dass HeartSupport uns helfen kann, unsere Organisation zu verbessern.“ Beide Seiten seien froh und überaus dankbar über die Zusammenarbeit und für die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Und so meint Eppard: „Wir alle sind eng miteinander verbunden. Die Verbindung mit HeartSupport fühlt sich für uns einfach richtig an.“

Auf der Homepage von Drum Set Confessional schreibt Eppert: „Als genesender Süchtiger, seit fast 15 Jahren clean, habe ich endlich mein Leben umgekrempelt, bin zu meiner Lieblings-Band zurückgekehrt und mache Musik, die den Menschen Freude bereitet. Ich bin den Menschen und Umständen, die meine Genesung ermöglicht haben, sehr dankbar.“ Genau das möchte er mit anderen teilen und mit seiner eigenen Geschichte Mut machen. „Es ist keine leichte Geschichte. Sie ist schwierig, kompliziert und sogar schmerzhaft, aber sie enthält Erkenntnisse, Hinweise und Lektionen.“

