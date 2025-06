Burning Witches kündigen neues Album und Tour an

Nach THE DARK TOWER (2023) kündigen Burning Witches pünktlich zum zehnten Band-Jubiläum mit INQUISITION ihren sechsten Langspieler an. Veröffentlicht werden soll das Album am 22. August 2025 via Napalm Records. Mit ‘Mirror, Mirror’ und ‘The Spell Of The Skull’ wurden in den vergangenen Monaten bereits zwei Singles ausgekoppelt.

Die dunkle Seite

Diesen folgt nun die Titelnummer ‘Inquisition’. Darüber sagt die Band: „Wir freuen uns, euch diesen epischen, klassischen Heavy-Song voller Tiefe und okkulter Momente zu präsentieren, der direkt unter die Haut geht! Aus einer dunklen Zeit der Menschheit stammend, wurde dieser Song mit Respekt vor all dem Blut komponiert, das diese Zeit vergossen hat. ‘Inquisition’ wird ein Song bleiben, der unseren Motor mit Kraft antreibt, mehr und mehr zu tun…“

Gitarristin Romana Kalkuhl, die Burning Witches 2015 mitbegründete, zeigt sich „extrem glücklich, mit meinen Mädels das nächste Kapitel unserer Metal-Reise zu beginnen. Das Album INQUISITION ist für diejenigen unter euch, die auf Legenden wie Iron Maiden, Judas Priest und Slayer stehen. Voller Power, Melodien, Doublebass-Drums, harten Riffs und rasanten Gitarrensoli ist INQUISITION nicht nur unser Stil und Lebensstil, es ist unser Leben! Von Anfang bis Ende zeigt es das Beste von uns.“

Während THE DARK TOWER die Geschichte der sogenannten „Blutgräfin“ Elisabeth Báthory behandelte, geht es auf INQUISITION um religiöse Unterdrückung und Vefolgung – aber auch den „unbeugsamen Geist des Widerstands“. Damit bleibt das Quintett thematisch in den gewohnten Gefilden der dunklen Seite der Menschheitsgeschichte. Dies wird schon mit den Titeln der zwölf Songs deutlich, die nachfolgend aufgelistet sind.

Sanguini Hominum Soul Eater Shame The Spell Of The Skull Inquisition High Priestess Of The Night Burn In Hell Release Me In For The Kill In The Eye Of The Storm Mirror, Mirror Malus Maga

Tour-Ankündigung

Nach dem Festival-Sommer und der Albumveröffentlichung gehen Burning Witches zunächst auf Nordamerikatournee. Im Januar 2026 startet die gemeinsame Tour mit Hammerking durch Europa, die sich bis in den Februar zieht – mit zahlreichen Terminen in Deutschland und der Schweiz.

„Witches And Kings Tour“ 2026

10.01. Regensburg, Airport Obertraubling

13.01. Rubingen, Mühle Hunziken

14.01. Brugg, Salzhaus

15.01. Basel, Sudhaus

16.01. Langenthal, Old Capitol

17.01. Zug, Galvanik

18.01. St.Gallen, Grabenhalle

19.01. Glarus, Kulturzentrum Hölastei

20.01. Monthey, Pont Rouge CH

21.01. Wetzikon, Kulturfabrik

29.01. Essen, Turock

30.01. Kaiserslautern, Kammgarn

31.01. Aschaffenburg, Colos Saal

01.02. München, Backstage Halle

03.02. Nürnberg, Hirsch

04.02. Leipzig, Hellraiser

05.02. Hannover, Musikzentrum

06.02. Hamburg, Logo

—

