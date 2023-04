Ein knallgelber US-Schulbus chauffiert als mobile Vinylverkaufsstelle durch Deutschland: Die Geschichte hinter Vinyl Bus.

Nachdem Michael Lohrmann, seines Zeichens gut 30 Jahre lang Herausgeber der Magazine 'Visions', 'Galore' und 'Mint' 2018 seinen Verlag verkauft hatte, kam dem 52-jährigen passionierten Plattensammler eine ungewöhnliche wie geniale Geschäftsidee: Er ließ einen knallgelben US-Schulbus zur mobilen Vinylverkaufsstelle umbauen. Wie so oft begann auch hier alles im (gar nicht so) stillen Kämmerlein, und zwar bei einem gemütlichen Plattenabend mit einem Kumpel. "Das hat eine alte Leidenschaft wachgeküsst", erinnert sich…