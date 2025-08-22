Die Metal-Alben der Woche vom 22.08. mit Burning Witches, Feuerschwanz, Desaster u.a.
Burning Witches
Die volle Riff-Gewalt der fünf Hexen entfaltet sich schon nach dem satanisch-sakralen Intro: ‘Soul Eater’ macht seinem Namen alle Ehre und frisst… (Hier weiterlesen)
Feuerschwanz
Eingängiger als bei ‘Drunken Dragon’ wird es auf der Platte definitiv nicht, obgleich das zupackende ‘Eisenfaust’ und das umwerfende ‘Avalon’ keinesfalls dagegen abstinken. (Hier weiterlesen)
Desaster
Kein Fan muss sich fragen, ob die kommende Scheibe stilistisch verdaulich sein wird, denn nach neun Alben sollte klar sein, dass auch Album Nummer zehn in eine Kerbe schlägt, die… (Hier weiterlesen)
