Die Metal-Alben der Woche vom 22.08. mit Burning Witches, Feuerschwanz, Desaster u.a.

Arcadea THE EXODUS OF GRAVITY

Bask THE TURNING

Blackbriar A THOUSAND LITTLE DEATHS

Burning Witches INQUISITION

Deftones PRIVATE MUSIC

Desaster KILL ALL IDOLS

Eden Circus IRRLICHT

Feuerschwanz KNIGHTCLUB

Mob Rules RISE OF THE RULER

Reinforcer ICE AND DEATH

Robert Jon & The Wreck HEARTBREAKS & LAST GOODBYES

Signs Of The Swarm TO RID MYSELF OF TRUTH

Storm JOIN THE STORM

Three Days Grace ALIENATION

White Mantis ARROWS AT THE SUN

Die volle Riff-Gewalt der fünf Hexen entfaltet sich schon nach dem satanisch-sakralen Intro: ‘Soul Eater’ macht seinem Namen alle Ehre und frisst… (Hier weiterlesen)

Eingängiger als bei ‘Drunken Dragon’ wird es auf der Platte definitiv nicht, obgleich das zupackende ‘Eisenfaust’ und das umwerfende ‘Avalon’ keinesfalls dagegen abstinken. (Hier weiterlesen)

Kein Fan muss sich fragen, ob die kommende Scheibe stilistisch verdaulich sein wird, denn nach neun Alben sollte klar sein, dass auch Album Nummer zehn in eine Kerbe schlägt, die… (Hier weiterlesen)

