Die Metal-Alben der Woche vom 22.08. mit Burning Witches, Feuerschwanz, Desaster u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Deftones, Signs Of The Swarm und Mob Rules.
  • Arcadea THE EXODUS OF GRAVITY
    Arcadea THE EXODUS OF GRAVITY
  • Bask THE TURNING
    Bask THE TURNING
  • Blackbriar A THOUSAND LITTLE DEATHS
    Blackbriar A THOUSAND LITTLE DEATHS
  • Burning Witches INQUISITION
    Burning Witches INQUISITION
  • Deftones PRIVATE MUSIC
    Deftones PRIVATE MUSIC
  • Desaster KILL ALL IDOLS
    Desaster KILL ALL IDOLS
  • Eden Circus IRRLICHT
    Eden Circus IRRLICHT
  • Feuerschwanz KNIGHTCLUB
    Feuerschwanz KNIGHTCLUB
  • Mob Rules RISE OF THE RULER
    Mob Rules RISE OF THE RULER
  • Reinforcer ICE AND DEATH
    Reinforcer ICE AND DEATH
  • Robert Jon & The Wreck HEARTBREAKS & LAST GOODBYES
    Robert Jon & The Wreck HEARTBREAKS & LAST GOODBYES
  • Signs Of The Swarm TO RID MYSELF OF TRUTH
    Signs Of The Swarm TO RID MYSELF OF TRUTH
  • Storm JOIN THE STORM
    Storm JOIN THE STORM
  • Three Days Grace ALIENATION
    Three Days Grace ALIENATION
  • White Mantis ARROWS AT THE SUN
    White Mantis ARROWS AT THE SUN
Burning Witches

Die volle Riff-Gewalt der fünf Hexen entfaltet sich schon nach dem satanisch-sakralen Intro: ‘Soul Eater’ macht seinem Namen alle Ehre und frisst… (Hier weiterlesen)

Inquisition
Feuerschwanz

Eingängiger als bei ‘Drunken Dragon’ wird es auf der Platte definitiv nicht, obgleich das zupackende ‘Eisenfaust’ und das umwerfende ‘Avalon’ keinesfalls dagegen abstinken. (Hier weiterlesen)

Knightclub
Desaster

Kein Fan muss sich fragen, ob die kommende Scheibe stilistisch verdaulich sein wird, denn nach neun Alben sollte klar sein, dass auch Album Nummer zehn in eine Kerbe schlägt, die… (Hier weiterlesen)

