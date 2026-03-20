Die Metal-Alben der Woche vom 20.03. mit Exodus, Axel Rudi Pell u.a. 1 von 14 Abrogation WIDERSCHEIN

2 von 14 Axel Rudi Pell GHOST TOWN

3 von 14 Evermore MOURNBRAID

4 von 14 Exodus GOLIATH

5 von 14 Gaerea LOSS

6 von 14 Goatsmoker E.R.I.S.

7 von 14 Ignescent ETERNAL

8 von 14 Lost In Hollywood LOST IN HOLLYWOOD

9 von 14 Mystfall EMBERS OF A DYING WORLD

10 von 14 Persecutor CASUALTIES OF VIOLENCE

11 von 14 Poison The Well PEACE IN PLACE

12 von 14 Stainless LADY OF LUST & STEEL

13 von 14 Tyketto CLOSER TO THE SUN

14 von 14 Warsenal ENDLESS BEGINNINGS... Previous Image Next Image

GOLIATH startet mit den beiden klassischen Thrashern ‘3111’ und ‘Hostis Humani Generis’, wobei vor allem bei Letzterem auffällt, dass das Riffing irgendwie nicht ganz zu Dukes‘ Gekeife passt. Gleiches gilt auch für den… (Hier weiterlesen)

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Das von Pell persönlich in den Grefrahter Studios von Blind Guardian unter Assistenz von Tontechniker Thomas Geiger (Helloween, Hammerfall) produ­zierte 23. Album des gemeinhin als „Blackmore aus Bochum-Wattenscheid“ bekannten ehemaligen Steeler-Gitarristen bietet dabei schon jetzt elf neue wie gute Gründe, die… (Hier weiterlesen)

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Zehn Jahre nach Band-Gründung erscheint mit LOSS jetzt ihr fünftes Album. Und es könnte, nein: es sollte ihren Durchbruch bedeuten. (Hier weiterlesen)

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