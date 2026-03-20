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Die Metal-Alben der Woche vom 20.03. mit Exodus, Axel Rudi Pell u.a.

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Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 20.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Tyketto und Poison The Well.
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Die Metal-Alben der Woche vom 20.03. mit Exodus, Axel Rudi Pell u.a.

  • Abrogation
  • Axel
  • Evermore
  • Exodus
  • Gaerea
  • Goatsmoker
  • Ignescent
  • Lost-In
  • Mystfall
  • Persecutor
  • Poison
  • Stainless
  • Tyketto
  • Warsenal

Exodus

GOLIATH startet mit den beiden klassischen Thrashern ‘3111’ und ‘Hostis Humani Generis’, wobei vor allem bei Letzterem auffällt, dass das Riffing irgendwie nicht ganz zu Dukes‘ Gekeife passt. Gleiches gilt auch für den… (Hier weiterlesen)

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von Exodus
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Axel Rudi Pell

Das von Pell persönlich in den Grefrahter Studios von Blind Guardian unter Assistenz von Tontechniker Thomas Geiger (Helloween, Hammerfall) produ­zierte 23. Album des gemeinhin als „Blackmore aus Bochum-Wattenscheid“ bekannten ehemaligen Steeler-Gitarristen bietet dabei schon jetzt elf neue wie gute Gründe, die… (Hier weiterlesen)

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Gaerea

Zehn Jahre nach Band-Gründung erscheint mit LOSS jetzt ihr fünftes Album. Und es könnte, nein: es sollte ihren Durchbruch bedeuten. (Hier weiterlesen)

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Alben Axel Rudi Pell exodus Neuerscheinungen Poison The Well Releases Tyketto Veröffentlichungen
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Sylosis Musikalisch bewegen sich die Herren genau dort, wo sie ganz in ihrem Element sind und sich hörbar wohlfühlen: zwischen oldschooligem Thrash Metal, der trotz klarer Wurzeln frisch und modern klingt, und Melodic Death, der das Feuer nicht nur ergänzt, sondern ihm zusätzliche Ebenen verleiht. (Hier weiterlesen) Clawfinger Dieses erste Studioalbum seit dem vor 18,5 Jahren veröffentlichten LIFE WILL KILL YOU ist genau das, was die Fans hören wollen. Die ­einstigen Altenpfleger lassen weder ihren typischen textlichen Biss noch zu­packende Banger vermissen. (Hier weiterlesen) Michael Monroe Mal nölt Monroe so sexy wie einst Billy Idol oder zockt ein antiquarisches Rolling…
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