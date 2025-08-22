Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Burning Witches INQUISITION

Heavy Metal, Napalm/SPV (12 Songs / VÖ: 22.8.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Manche Bands ­­der jüngeren Generation haben zweifels­ohne Schwierigkeiten damit, gute Alben und eine anständige Release-Taktung unter einen Hut zu bekommen. Der mittlerweile zur absoluten Schwermetallinstitution herangewachsenen schweizerischen Power-Truppe Burning Witches scheint das hingegen kein bisschen schwerzufallen. Schon mit dem vor zwei Jahren erschienenen THE DARK TOWER legten sie ihr bis dahin stärkstes Werk vor – mit INQUISITION betreten sie zwar kein neues Terrain, stampfen aber derart auf den ihnen bekannten Boden, dass alles um sie herum erzittert. Die volle Riff-Gewalt der fünf Hexen entfaltet sich schon nach dem satanisch-sakralen Intro: ‘Soul Eater’ macht seinem Namen alle Ehre und frisst sich mit dem ersten Takt des düster-wuchtigen Riffs in die Seele des gemeinen Metal-Genießers.

Denn das lässt sich über die neue Witches-­Platte sagen: Ein bisschen ­dunkler und härter fällt sie durchaus aus. Doch das ist nicht nur den Gitarren-Parts vorbehalten – auch Sängerin Laura ­Guldemond klingt fieser, präziser und irgendwie metallischer. Dass aber auch sie zarte Töne singen kann, zeigt sie mit der Ballade ‘Release Me’, die vom Aufbau stark an das ruhigere Material von Priest erinnert. Doch die Damen lassen einem trotz allem kaum Zeit zum Verschnaufen. ‘Burn In Hell’ und ‘Inquisition’ beweisen wieder starkes, PAINKILLER-mäßiges Tempo, während ‘High Priestess Of The Night’ und ‘Mirror, Mirror’ mit ein paar melodischen Power Metal-Flirts eher in Richtung traditionelle Achtziger gehen. Was soll man sagen? Burning Witches haben sich mit INQUISITION selbst übertroffen.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Black Sabbath & Ozzy: Das echte Ende der letzten Show
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Zuschauer des Livestreams vom finalen Black Sabbath-Gig sei gesagt: Das vermeintlich abrupte Ende war gar nicht so gefühlskalt, wie es aussah…
Wer einer der über fünf Millionen Fans war, die am vergangenen Samstag den Live-Abschied von Black Sabbath und Ozzy Osbourne live mittels Stream verfolgt haben, hat sich womöglich über das etwas unvermittelte Ende gewundert. So gab es offenbar keine gefühlvollen Ansprachen und keine Umarmungen. Der "Prinz der Dunkelheit" blieb einfach alleine auf der Bühne zurück, sagte angeblich noch: "Bleibt auf der verdammten Bühne!" — und dann brach die Übertragung ab. Mieser Schnitt Das wäre in der Tat ein wenig kalt und abgebrüht gewesen für finalen Abgesang von Ozzy Osbourne. Wie unter anderem Black Sabbath-Bassist Geezer Butler nun im Netz mitteilen:…
Weiterlesen
Zur Startseite