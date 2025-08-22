Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Desaster KILL ALL IDOLS

Black/Thrash Metal, Metal Blade/Sony (10 Songs / VÖ: 22.8.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Ach, auf Desaster ist Verlass. Seit Anfang der Neunziger eine Bank: Irgendwo zwischen Black-, Thrash- und Death Metal agierend, liefern die Jungs seit Jahrzehnten konstant ungekünstelt wirkende Alben ab, die sich kurzlebigen Trends verweigern und einfach bodenständig rüberkommen. Kein Fan muss sich fragen, ob die kommende Scheibe stilistisch verdaulich sein wird, denn nach neun Alben sollte klar sein, dass auch Album Nummer zehn in eine Kerbe schlägt, die mit früheren Werken, sagen wir: vergleichbar ist. Dennoch treten Desaster nicht auf der Stelle. So hat man den Mix zum ersten Mal in die Hände von Greg Wilkinson (Autopsy) gelegt, welcher KILL ALL IDOLS einen etwas untypischen Vibe gibt. Passenderweise hat der Song ‘Ash Cloud Ritual’ eine deutliche Doom-Schlagseite, und Sänger Sataniac orientiert sich leicht an Chris Reiferts expressivem Gesangsstil. Vielleicht ist es auch einfach nur der nahe­liegende Vergleich, der sich aufdrängt? Denn, keine Sorge, Desaster huldigen, kopieren aber nicht. Und sie machen nach wie vor einfach coole Musik.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Hellripper kündigt neues Album bei neuem Label an
Hellripper, Helldorado 2024, 16.11.2024, NL-Eindhoven
Das Einmannprojekt Hellripper hat einen neuen Plattenvertrag unterschrieben. Mit der Ankündigung wird sogleich neue Musik versprochen.
2014 gründete der Schotte James McBain Hellripper. Seitdem hat sich das Einmannprojekt in Sachen Black-/Speed-Metal derart hervorgetan, dass es auch von großen Labels nicht unbemerkt blieb. Die letzten beiden Alben THE AFFAIR OF THE POISONS (2020) und WARLOCKS GRIM & WITHERED HAGS (2023) haben überwiegend positive Kritiken eingefahren. Seinerzeit noch bei Peaceville Records, soll die nächste Platte bei Century Media erscheinen. Ein neues Kapitel Das gaben sowohl das Label als auch Hellripper nun bekannt. McBain kommentiert:„Ich freue mich sehr, bekanntgeben zu dürfen, dass Hellripper nun bei Century Media Records unter Vertrag steht! Ich verfolge dieses Label schon seit langer Zeit…
Weiterlesen
Zur Startseite