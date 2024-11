Der Griff zu einer bestimmten Platte wird ungemein erleichtert, wenn der Band-Name bereits erahnen lässt, in welche stilistischen Gefilde die musikalische Reise geht. Total Hate machen es einem besonders einfach, denn der geneigte Hörer vermutet klassischen Black Metal – und liegt damit goldrichtig. Die Nürnberger veröffentlichen mit FORTHCOMING AGE OF THE REAPER erneut ein Werk, das den Verwesungsgeruch der zweiten Welle Black Metal in jeder Note atmet. Mit hämmernden Blastbeats und groovigen Gitarren in ‘Hailing The Falling Angels’, schwarzen Melodien in ‘Looming Age Of The Vermin King’ und erbarmungslosen Wutanfällen wie ‘Death, Hate, Eradicate’ beten Total Hate nicht bloß das Erbe des norwegischen Black Metal an, sondern wissen auch der vielfach kopierten Formel neues Leben einzuhauchen.

Zwischen die gewohnt eisigen Tremolo-Riffs gesellen sich eingängige Melodiebögen, die dem klanglichen Vorbild Abwechslung verschaffen. Eingefleischten Genrefans könnte FORTHCOMING AGE OF THE REAPER jedoch eine Nuance zu poliert klingen, denn trotz aller Prinzipientreue mangelt es an einem dünnen Lo-Fi-Klangbild. Dem Gesamteindruck tut das allerdings keinen Abbruch. Total Hate ziehen mit finsterem Sperrfeuer und höllischer Atmosphäre in ihren Bann. Dennoch: Zur Meisterklasse fehlt eine Prise mehr Eigenständigkeit.

