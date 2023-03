Burning Witches: Courtney Cox springt für Larissa Ernst ein

Courtney Cox (hier mit The Iron Maidens in Madrid, 21.01.2023) steigt zeitweise bei Burning Witches ein

Bei den Burning Witches tut sich in personeller Hinsicht etwas. Und zwar ist Gitarristin Larissa Ernst schwanger, weshalb sie ab sofort in den Mutterschaftsurlaub geht. Doch die Schweizerinnen blasen deswegen kein Trübsal, denn Bandchefin Romana Kalkuhl und Co. haben hochwertigen Ersatz gefunden. So vertritt Courtney Cox von The Iron Maidens die künftige Mama in der näheren Zukunft auf der Bühne.

Bestmögliche Lösung

„Das kam sehr unerwartet und mitten während den Arbeiten am neuen Album“, kommentieren die Burning Witches die Rochade an den sechs Saiten. „Doch so ist es im Leben. Die Show muss weitergehen! Wir haben nach der bestmöglichen Lösung gesucht, bis Larissa aus ihrer Elternzeit zurückkehrt. Und so wollen wir unsere gute Freundin und fantastische Gitarristin Courtney Cox (The Iron Maidens) als ihren Ersatz vorstellen. Wir sind total begeistert darüber, dass sie mit uns die anstehenden Shows spielen wird. Und ihr könnt sie bereits im nächsten Musikvideo gniedeln sehen.“

Des Weiteren meldet sich ebenfalls Larrisa Ernst zu Wort: „Ich bin dankbar, dass mein Kinderwunsch erfüllt wurde. Doch ich vermisse meine Hexenschwestern und euch schon jetzt. Allerdings bin ich sehr dankbar dafür, dass wir eine gute Lösung für die Zwischenzeit gefunden haben. Und ich möchte mich bei meinen Mädels für ihre Flexibilität und Liebe sowie bei Courtney dafür bedanken, dass sie die anstehenden Konzerte absolviert.“ Courtney Cox ergänzt: „Ich bin schon länger mit den mächtigen Burning Witches befreundet. Mein Gitarrenspiel nun ihrem Hexenzirkel leihen zu können ist mehr als eine Ehre für mich. Ich hoffe, ich mache dich stolz, Larissa.“

