Bei der gestrigen Grammy-Verleihung sicherten sich Dream Theater den Preis für die "Best Metal Performance". METAL HAMMER gratuliert!

Am gestrigen Sonntagabend (3.4.) gingen in Los Angeles zum 64. Mal die alljährlichen Grammy Awards über die Bühne. Die für METAL HAMMER interessante Kategorie konnten Dream Theater für sich entscheiden. So nahm Gitarrist John Petrucci den Preis für die "Beste Metal Darbietung" entgegen. Ausgezeichnet wurde der Track ‘The Alien’ vom Album A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD aus dem Jahr 2021. Sturheit wird belohnt In seiner Dankesrede sagte Petrucci folgendes: "Wow, das ist absolut wahnsinnig. Im Namen der ganzen Band möchte ich der Recording Academy und allen danken, die für uns gestimmt haben. Ihr wisst, sie haben uns gesagt,…