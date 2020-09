Zum Weltherztag: Album-Cover mit Herz

Manchmal rutscht es in die Hose, öfter liegt es auf der Zunge. Manche haben es am rechten Fleck, andere schütten es aus: das Herz. Seit jeher genießt es eine enorme Symbolik: Wir schreiben ihm die Liebe zu, das vielleicht größte aller Gefühle. Kein Wunder, denn ohne sein Herz wäre kein Mensch lebensfähig.

Weiterlesen Die 10 gruseligsten Lieder über die Liebe Nekrophilie, Haustiere, historische Begebenheiten und einfache Zusammenhänge: Schöne Seiten der Liebe können wunderbar unterschiedlich definiert werden. Über gebrochene und schwere Herzen, Liebende und Personen, die ihren Herzen folgen, gibt es unendlich viele Lieder. Doch Album-Cover, die ein Herz zeigen, gibt es – zumindest im Heavy Metal – nur wenige. Vielleicht empfinden viele Künstlerinnen und Künstler die Symbolik des Herzens als zu starr, zu unantastbar. Trotzdem konnten wir fünf Alben ausfindig machen, auf deren Cover Herzen zu sehen sind.

Killswitch Engage: Gebrochenes Herz

Was passiert eigentlich, wenn einem das Herz bricht? Das fragen sich bestimmt viele, die unter einer Trennung leiden. Frisch Getrennte rätseln wahrscheinlich auch, weshalb ein solch durchdringender Schmerz einen so harmlosen Namen wie „Liebeskummer“ trägt. Laut einer Studie von Dr. Helen Fisher geht es Menschen mit gebrochenem Herzen nämlich nicht anders als Drogensüchtigen auf Entzug. Killswitch Engages drittes Studioalbum THE END OF HEARTACHE beschäftigt sich mit der Thematik des Herzschmerzes.

Kaleikr: Bleiernes Herz

Außerdem fand das Team um die Anthropologin und Psychologin Dr. Helen Fisher heraus, dass das Gefühl der Liebe direkt im Stammhirn aktiviert wird. Also dort, wo all unsere anderen überlebenswichtigen Reflexe sitzen. Sobald uns die Liebe also entzogen wird, kämpfen wir um sie – oft vergebens. Doch wir können gar nicht anders, schließlich lässt uns unser eigenes Gehirn glauben, dass die Liebe überlebenswichtig ist. Wenn sie fehlt, wird unser Herz schwer. Schwer wie Blei. Das isländische Black Metal-Duo Kaleikr veröffentlichte im vergangenen Jahr sein Debüt HEART OF LEAD. Auf diesem vermählt es die Melancholie mit der Aggression. Ein schönes Paar.

