Die 10 gruseligsten Lieder über die Liebe

Liebe kann schön sein, erfüllend, bewegend und innere Wunderwelten entfachen. Doch Liebe hat auch eine hässliche Seite – in ihrer Unerfülltheit verletzend, tragisch und eine bittere Leere entfesselnd. Nicht ohne Grund widmen sich unzählige Songs auch im Rock- und Metal-Bereich diesem Gefühl. In unserem Special widmen wir uns den etwas anderen „Lovesongs“!

Die in diesem Song verfasste Liebeserklärung spielt in Europa zu Zeiten der Ausbreitung des Schwarzen Tods in Europa (1346-1353), wozu der italienische Chronist Matteo Villanie schrieb: „Die Menschen, in der Erkenntnis, dass sie wenige und durch Erbschaften und Weitergabe irdischer Dinge reich geworden waren, und der Vergangenheit vergessend, als wäre sie nie gewesen, trieben es zügelloser und erbärmlicher als jemals zuvor. Sie ergaben sich dem Müßiggang, und ihre Zerrüttung führte sie in die Sünde der Völlerei, in Gelage, in Wirtshäuser, zu köstlichen Speisen und zum Glücksspiel. Bedenkenlos warfen sie sich der Lust in die Arme.“



Welch Poesie und zutiefst empfundene Liebe zu einer Frau namens Gabrielle – ob nun eine weibliche Variante des Erzengels Gabriel (wobei Erzengel generell als geschlechtslos gelten) oder die Mutter von Vampir Lestat de Lioncourt aus den Büchern von Anne Rice gemeinst ist, bleibt offen. Dass Gabrielle nicht mehr unter den Lebenden weilt und der Protagonist in seinen Liebesversen auf eine gewisse Form von Nekrophilie hinweist, hingegen nicht.



Eines der besten, finstersten und bewegendsten Stücke von DANZIG IV. Gesungen mit voller Hingabe und musikalisch tief emotional bis hin zum tragisch-bösen Ende: „I’m coming in your home / I wish you could / I’m coming in your hole / I wish you would“

Dieses Stück der Altmeister handelt davon, dass sich der Teufel verliebt und versucht, seine begehrte Dame zu verführen, was zu seiner völligen Wesenswandlung führt.

Viel wurde und wird über die Bedeutung des Texts dieses Marilyn Manson-Songs von HOLY WOOD (2000) diskutiert. Trotz seines Liebesbezugs im Titel ist dieses Stück kein Lovesong. Alles ist umhüllt vom Schnitter, der tief in den „shadows of the valley of death“ existiert. Totgeburten, Selbstmord und der Tod von Film-Stars sind die Themen dieses melancholischen Bangers, der die oberflächliche Freude am Valentinstag kontrastiert.

Guns N‘ Roses ‚Used to Love Her‘

Auch wenn Axl Rose hin und wieder bei Konzerten behauptete, der Song sei wegen einer seiner Ex-Freundinnen geschrieben worden, geht es darin laut Slash um dessen Hund. Die Geschichte darüber, jemanden, den man sehr liebt, töten und begraben zu müssen, ist dennoch tragisch – obwohl Izzy Stradlin die ganze Sache anders erklärt: „Ich hörte ein Lied im Radio, in dem der Sänger wegen einer Tussi rumheulte, die ihn schlecht behandelt. Ich wollte das Radio an die Wand werfen. So viel Selbstmitleid! Was für ein Loser! Also schrieben wir diesen Song neu, nur mit einem besseren Ende.“

Rob Zombie ‘Living Dead Girl’

Eine echte Zombie-Romanze, was sonst? Dieser Song von HELLBILLY DELUXE (1998) zitiert nicht nur einige Horrorfilmklassiker, sondern erzählt auch die Liebesgeschichte aus den Augen eines Wissenschaftlers, der sein eigenes Zombie-Mädchen kreiert hat und – harmlos ausgedrückt – innige Zuneigung zu ihr empfindet.

Alice Cooper ‘I Love The Dead’

Auch Nekrophilie ist Liebe, wenngleich eine eher unschöne Neigung. Alice Cooper spricht im Text zu diesem Stück eine klare Sprache, nichts ist metaphorisch oder geschönt umschrieben. Sex mit frischen, noch warmen leblosen Körper, wenn das Fleisch langsam blau wird und tote Augen ihn nicht erblicken können.

Misfits ‘Die, Die My Darling’

Glenn Danzig zum Zweiten, allerdings noch mit seiner Kult-Horror-Punk-Band Misfits und deren wohl größtem Hit, obschon er erst nach der Band-Auflösung veröffentlicht wurde. Das nach dem 1965er-Horrorfilm benannte Stück handelt von Liebe und Mord („Halt deinen hübschen Mund / Wir sehen uns in der Hölle wieder“), was schon immer zusammengehört.

Type O Negative ‘Bloody Kisses’

Neben Axl Roses Hund wurde auch Pete Steeles Katze mit einem Song bedacht: Der Titel-Track von BLOODY KISSES (1993) dreht sich um Venus, Steeles Katze, die 17 oder 18 Jahre alt wurde und nach ihrem Tod in seinem Garten begraben wurde. „Niemand will einen Zwei-Meter-Mann mit langen schwarzen Haaren und angefeilten Eckzähnen über seine tot Katze jammern hören, deswegen musste ich es extrem metaphorisch formulieren.“ Der 2010 verstorbene Type O Negative-Sänger und -Bassist gab zu: „Ich habe ein immenses Problem mit Verlassenheit und Verlust, deswegen nahm ich das sehr ernst. Ich liebe Tiere. Während dem Bankdrücken saß Venus immer auf meiner Brust.“

