Bullet For My Valentine & Trivium: Giftiger Triumphzug

METAL HAMMER: Ab Ende Januar reist ihr unter dem Banner „The ­Poisoned Ascendancy Tour“ durch Europa und feiert die zwanzigsten Jubiläen von THE POISON und ASCENDANCY. Wie kam es zu dieser Idee?

Matt Heafy: Wir wurden von unserem Manager angesprochen, der zuvor von Bullets Manager kontaktiert worden war. Das Ganze ist Tucks Idee: Sie sprachen in ihrem Lager darüber, dass Trivium und Bullet endlich zusammen auf Tour gehen sollten, was großartig ist. Wir spielten hier und da immer mal wieder gemeinsame Shows und tourten kurz in den USA, doch uns war immer klar, dass es für Bullet und Trivium die perfekte Kombination wäre, zusammen eine längere Tournee zu unternehmen.

Geben und Nehmen

Während die Gespräche noch liefen, besuchten wir Bullet eines Abends bei ihrem Konzert in Orlando, Florida. Wir kamen alle dorthin und sahen ihnen zu; bei ‘Tears Don’t Fall’ stand ich sogar mit ihnen auf der Bühne. Danach kamen Tuck und ich überein, diese Tournee nun endlich in die Tat umzusetzen und dabei die Alben ASCENDANCY und THE POISON darzubieten. An der weltweiten Begeisterung kann man sehen, dass das eine gute Idee war.

MH: Heute sind Co-Headliner-Tourneen ein beliebtes Modell. Warum ist das für eure Bands eine gute Idee, Matthew?

Matthew Tuck: Das stimmt, aber wir haben so etwas noch nie gemacht, es ist neu für uns. Ich weiß, dass Trivium in der Vergangenheit schon ein paar Mal derartige Tourneen mit Bands wie beispielsweise Heaven Shall Burn unternommen haben. Man macht das für die Fans, nicht für sich selbst. Wer so etwas tut, muss etwas hergeben, Entscheidungen über dieses oder jenes treffen. Man muss kollaborieren, es ist ein Geben und Nehmen.

Man kann nicht einfach tun, was man will. Es ist neu für uns, solche Dinge zu beachten. Als Belohnung dafür können wir jedoch diese Tournee spielen, und das nicht allein: Wir zelebrieren dieses Ereignis mit einer anderen Band, die denselben Moment erlebt hat – und zwar mit einem Album, das genauso wichtig ist wie THE POISON. Eine derartige Kombination haben die Fans noch nicht erlebt. Es ergibt einfach Sinn, daher wollten wir das schon lange in die Tat umsetzen.

„Es wird die Metal-Tournee des Jahres 2025!“

Die Kombination von Bullet und Trivium steht in der Wunschliste unserer Fans ganz oben – wir wissen, dass Bullet-Fans auch Trivium lieben und dass diese Paarung sinnvoll ist. Das nach all den Jahren endlich gemeinsam in die Tat umzusetzen und dann zusätzlich mit solch einem besonderen Anlass, macht es noch spezieller. Die Fans flippen aus, und ich verstehe es. Es wird die Metal-Tournee des Jahres 2025! Ich glaube nicht, dass es 2024 mehr Aufregung um eine Ankündigung für nächstes Jahr gab als bei uns.

Heafy: Absolut, und es gibt wirklich keine bessere Kombination als unsere zwei Bands. Ich habe mir den Kopf zerbrochen über hypothetische Paarungen für beide. Mit wem würden Bullet am besten zusammenpassen, mit wem wir? Ich komme immer wieder auf unsere beiden Bands, und das sage ich nicht nur, weil wir das jetzt zusammen machen. Beide Bands hatten einen ziemlich ähnlichen Karriereverlauf. Im Vereinigten Königreich stiegen Trivium und Bullet ungefähr zur selben Zeit auf, auch die Presse würdigte uns gleichermaßen – jedes Mal, wenn Bullet auf dem Cover waren, gab es ein Special über Trivium, und immer, wenn Trivium das Cover zierten, waren Bullet mit einem Feature vertreten.

Gutes Match

Wir verfügen beide über dieselbe Musik-DNS und verwendeten ähnliche Werkzeuge – nämlich die, mit denen wir aufgewachsen sind. Wir taten es beide auf unsere eigene Weise. Dennoch konnten wir uns gegenseitig inspirieren. Erst letzten Freitagabend habe ich bei meiner Akustik-Show ‘All These Things I Hate (Revolve Around Me)’ gespielt. Alle im Publikum haben mitgesungen. Es war ein großer Spaß, dieses Lied zu spielen und zu singen. Auch das zeigt, welch gutes Match wir hier haben!

MH: Was vereint ASCENDANCY und THE POISON?

Heafy: Beide Alben sind Blaupausen dafür, was aus unseren beiden Bands geworden ist, was unsere Bands zu erschaffen vermögen. Diese Platten ließen bereits erahnen, was noch kommen würde. Sie verraten ein wenig aus unserer Vergangenheit und woher wir stammen, gewissermaßen unsere Wurzeln – aber auch, wohin wir uns entwickeln würden. Es war erstaunlich zu beobachten, wie sich beide Bands in und aus diesem Stil heraus entwickelten. Die Tournee ist für beide keine Nostalgie um der Nostalgie willen.

Zeitlos

Es geht darum, etwas Erstaunliches zu feiern: Man kann diese Alben bis zum heutigen Tag hören, und viele der Bands, die heute auf dem Markt sind, bekamen dank dieser beiden Platten eine Chance. Das ist ein großartiges Gefühl! Ich höre gerne von Bands, die Tuck und ich mögen, dass sie mit unseren Platten aufgewachsen sind. Viele moderne Metal-Bands sagen, dass entweder Bullet oder Trivium die erste Band waren, die sie je live gesehen haben. Das beweist, wie zeitlos diese beiden Platten sind.

