Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Cristina Scabbia: KI-Musik ist keine echte Musik

Lacuna Coil, Faun, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Lacuna Coil, Faun, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
In einem Interview mit dem spanischen Berichterstatter El Jevilongo erklärte Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia ihren Standpunkt zu KI-Bands.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch

In einem Interview mit dem spanischen Berichterstatter El Jevilongo sprach Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia über die zu diesem Zeitpunkt stattfindende „Sleepless Empire“-Europatournee. Dabei kam unter anderem das Thema „KI-Bands“ auf.

Keine Kreativität, keine Seele

„Ich hasse Musik, die mit KI gemacht wird“, sagte sie. „Ich verstehe, dass KI ein einfacher Weg ist, Musik zu machen, da man den Prozess des Musikmachens umgehen kann. Ich verstehe, dass alle genervt sind, insbesondere kreative Menschen, vor allem Künstler und Maler und Menschen, die Poster für Shows entwerfen. Alle Grafik-Designer sind angepisst und die Fotografen, Sänger und Musiker. Ich denke, im Fall der Musik sollte es bereits bei den Streaming-Anbietern anfangen.

Ich verstehe den geschäftlichen Blickwinkel, aber Plattformen wie Spotify, sollten ‚nein‘ zu KI-Künstlern sagen, denn es ist keine richtige Musik. Sie streamen schon Musik von echten Künstlern. Sie sollten die sein, die sagen ‚Wir akzeptieren keine KI-Musiker.‘ Außerdem sollte den Leuten klar sein, dass es sich bei KI nur um Computer-Kreationen handelt, die keine Seele haben. Manche Leute realisieren das einfach nicht. Ich habe so viele Videos von Leuten gesehen, die zu diesen Bands singen, die nicht einmal existieren.“

Keine echten Künstler

Auf die Anmerkung der Reporterin, dass „Kreativität wie ein Muskel“ sei, den man verliere, wenn man ihn nicht nutzen würde, sagte Cristina: „Ich glaube, es handelt sich nicht um ein Problem für diejenigen, die es nutzen, um Musik zu kreieren, weil sie es nur tun, um Geld daraus zu schlagen. Denn wenn man ein echter Musiker ist, würde man sich die Zeit nehmen, seine eigene Musik zu schreiben und eventuell Technik nutzen, um sie zu verbessern oder schneller zu sein. Aber KI ist etwas, bei dem man selbst überhaupt nichts tut. Ich verstehe nicht, warum sie sich Künstler nennen. Man kann kein Künstler sein, wenn man nur eintippt ‚Mache einen Song, der sich anhört wie Lacuna Coil.‘ Das bedeutet es nicht, etwas zu kreieren, es ist schummeln.“

Von Oktober bis Anfang Dezember tourten Lacuna Coil durch Europa. Ihr aktuelles Album SLEEPLESS EMPIRE erschien am 14. Februar 2025.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Cristina Scabbia KI KI-Bands Lacuna Coil SLEEPLESS EMPIRE Spotify
"Was Spotify Künstlern anbietet, ist ein Verbrechen."
Dean DeLeo (hier mit Stone Temple Pilots am 27. September 2019 in Sterling Heights, Michigan) steht nicht auf Spotify
Stone Temple Pilots-Gitarrist Dean DeLeo hält — wie so viele Musiker — das Auszahlungssystem von Spotify für eine Verarsche der Künstler.
Spotify hat einen zunehmend schlechten Ruf — nicht nur weil CEO Daniel Ek 600 Millionen Euro in das Münchner Rüstungs-KI-Start-Up Helsing investiert hat. Weiter echauffieren sich Musiker natürlich an den miesen Auszahlungen. In dieser Sache hat sich nun auch Stone Temple Pilots-Gitarrist Dean DeLeo zu Wort. Der 64-Jährige bezeichnet das wenige Geld, was der Streaming-Riese Künstlern überweist, als "Verbrechen". Diebstahl "Was das Streaming angeht, finde ich, dass das, was Spotify Künstlern anbietet, ein Verbrechen ist", regt sich Dean DeLeo auf, der im Rock Is George-Podcast ein Interview gab, um das Debütalbum seines One More Satellite-Projekts zu bewerben. "Es ist ein Verbrechen.…
Weiterlesen
Zur Startseite