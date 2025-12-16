In einem Interview mit dem spanischen Berichterstatter El Jevilongo sprach Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia über die zu diesem Zeitpunkt stattfindende „Sleepless Empire“-Europatournee. Dabei kam unter anderem das Thema „KI-Bands“ auf.

Keine Kreativität, keine Seele

„Ich hasse Musik, die mit KI gemacht wird“, sagte sie. „Ich verstehe, dass KI ein einfacher Weg ist, Musik zu machen, da man den Prozess des Musikmachens umgehen kann. Ich verstehe, dass alle genervt sind, insbesondere kreative Menschen, vor allem Künstler und Maler und Menschen, die Poster für Shows entwerfen. Alle Grafik-Designer sind angepisst und die Fotografen, Sänger und Musiker. Ich denke, im Fall der Musik sollte es bereits bei den Streaming-Anbietern anfangen.

Ich verstehe den geschäftlichen Blickwinkel, aber Plattformen wie Spotify, sollten ‚nein‘ zu KI-Künstlern sagen, denn es ist keine richtige Musik. Sie streamen schon Musik von echten Künstlern. Sie sollten die sein, die sagen ‚Wir akzeptieren keine KI-Musiker.‘ Außerdem sollte den Leuten klar sein, dass es sich bei KI nur um Computer-Kreationen handelt, die keine Seele haben. Manche Leute realisieren das einfach nicht. Ich habe so viele Videos von Leuten gesehen, die zu diesen Bands singen, die nicht einmal existieren.“

Keine echten Künstler

Auf die Anmerkung der Reporterin, dass „Kreativität wie ein Muskel“ sei, den man verliere, wenn man ihn nicht nutzen würde, sagte Cristina: „Ich glaube, es handelt sich nicht um ein Problem für diejenigen, die es nutzen, um Musik zu kreieren, weil sie es nur tun, um Geld daraus zu schlagen. Denn wenn man ein echter Musiker ist, würde man sich die Zeit nehmen, seine eigene Musik zu schreiben und eventuell Technik nutzen, um sie zu verbessern oder schneller zu sein. Aber KI ist etwas, bei dem man selbst überhaupt nichts tut. Ich verstehe nicht, warum sie sich Künstler nennen. Man kann kein Künstler sein, wenn man nur eintippt ‚Mache einen Song, der sich anhört wie Lacuna Coil.‘ Das bedeutet es nicht, etwas zu kreieren, es ist schummeln.“

Von Oktober bis Anfang Dezember tourten Lacuna Coil durch Europa. Ihr aktuelles Album SLEEPLESS EMPIRE erschien am 14. Februar 2025.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.