Iron Maiden befinden sich aktuell auf umjubelter „Run For Your Lives World Tour“ durch Europa. Zwei Mal machten Steve Harris und Co. dabei schon in Deutschland Station – die Liveshows in Frankfurt (25.7.), Stuttgart (26.7.) und Berlin (29. & 30.7.) stehen noch an. Nun hat Frontmann Bruce Dickinson in einem kurzen Video ein Zwischenfazit zur Konzertreise gezogen und in dem Zuge durchklingen lassen, dass die Eisernen Jungfrauen schon ganz genau wissen, was sie danach anstellen wollen.

Sachen in der Mache

„Wir sind zur Hälfte durch mit der Tournee“, bringt die „air raid siren“ die Iron Maiden-Fans in dem kurzen Clip auf den neuesten Stand. „Zuerst kann ich gar nicht glauben, dass wir schon zur Hälfte durch sind mit der Tournee. Das ist einfach so lächerlich. Es scheint, als hätten wir gerade erst damit angefangen.“ Anschließend hätte sich Dickinson fast verzettelt: „Und tatsächlich sind wir… Aber das ist eine andere Geschichte für später. Ja. Spoiler-Alarm. Aber nein: Es war wirklich fantastisch zuletzt. London war einfach ein einmaliges Konzert. Und Augenblicke wie diese kommen nicht sehr oft des Weges.

Wir haben in Belfort gespielt und auf dem ersten Festival in Frankreich, das nicht das Hellfest war. Und Rod [Smallwood, Manager — Anm.d.R.] sagte: ‚Ich konnte es nicht glauben. Ich habe zwanzig Leute zum Festival gehen sehen, und keiner trug ein Iron Maiden-Shirt.‘ Doch das ist doch der ganze Punkt: Wir haben das ganze Festival abgeholt, und jeder hat es geliebt, und es war großartig. Jetzt sind wir also in Madrid — und das ist ausverkauft, es ist verrückt. Es wird eine echt, echt heiße Show heute Abend. Ich freue mich darauf. Wir haben all diese tollen Konzerte vor uns — und viele Dinge mehr vor uns, über die ich nicht sprechen kann. Wenn ich das täte, müssten sie mich umbringen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.