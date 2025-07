Wenn die Welt etwas braucht, dann ist es eine weitere Supergroup! Das dürften zumindest Liebhaber von Kyuss und Mastodon in diesem Fall unterschreiben. Denn John Garcia, der ehemalige Sänger der Stoner-Ikonen, und Sludge-Progger Bill Kelliher haben ein gemeinsames Projekt am Start. Unter anderem darüber plauderte der Wüsten-Rock-Frontmann in einem kürzlich erfolgten Interview bei Loudwire.

Eine Frage des Timings

Ausgangspunkt der Mastodon-Kyuss-Kollaboration sind laut Garcia Karma To Burn, welche sich 2021 nach dem Tod von Gitarrist Will Mecum aufgelöst haben. „Als ich zum ersten Mal auf sie aufmerksam wurde, haben sie damals in den frühen Neunziger Jahren für Kyuss eröffnet“, erinnert sich John. „Und ich war sprachlos angesichts ihrer Musik. Anschließend sind wir echt gute Freunde geworden. Rich [Mullins, Bassist — Anm.d.R.] und ich sind stets miteinander in Kontakt geblieben. Weiter hatte Rich diese Idee, mit Bill zusammenzuarbeiten. Und Bill mochte die Idee. Ich sprach mit beiden, und sie sagten: ‚Ja, wir haben diese Songideen. Warum kommst du nicht nach Atlanta?’ Also flog ich nach Atlanta, und wir haben durchaus ein paar Tracks gemacht.

Sechs oder sieben, würde ich meinen. Und sie sind letztlich ziemlich gut geraten. Was Bill angeht: Dieser Kerl ist eine lebende Legende. Was ist er doch für ein toller Typ. Ich kann nicht lobend genug über ihn reden. Er ist sehr talentiert und grundsätzlich ein Kraftpaket von einem Gitarristen. Und er ist ein Familienmensch — ich mag das. Er ist kein Drogensüchtiger, bei klarem Verstand, friedfertig, freundlich. Jetzt bin ich wirklich gut mit Bill befreundet. Wir haben uns einfach spektakulär gut verstanden. Hoffentlich wird diese Musik eines Tages — besser früher als später — ans Tageslicht kommen. Aber zwischen den Terminplänen von beiden ist es ziemlich eng.“

—

