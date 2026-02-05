Mastodon haben über zwei Jahrzehnte lang Heavy Music neu definiert mit einem Sound, der sowohl technisch furchtlos als auch emotional gewaltig ist. Mit mehreren GRAMMY® Award-Nominierungen, von der Kritik gefeierten Alben wie LEVIATHAN, CRACK THE SKYE, THE HUNTER, EMPEROR OF SAND oder HUSHED AND GRIM sowie dem Ruf als eine der kraftvollsten Livebands des Planeten verschieben Mastodon weiterhin kreative und klangliche Grenzen.

Die Europa-Tour im Sommer 2026 wird die Band auf Festival-Bühnen und bei eigenen Headlineshows in ganz Europa und Großbritannien erleben lassen. In Deutschland wird die Band in Saarbrücken (16. Juni, Garage), Dortmund (17. Juni, FZW), Hamburg (22. Juni, Docks), Berlin (25. Juni, Huxleys Neue Welt) sowie bei Rock am Ring und Rock im Park zu erleben sein.

Mastodon erreichten einen weiteren kritischen Höhepunkt mit ihrem neunten Studioalbum HUSHED AND GRIM. Mit der für den Grammy Award nominierten Single ‘Pushing The Tides’ markierte es das dritte Nummer eins-Debüt der Band in Folge in den Billboard Hard Rock Albums Charts. Es tauchte 2021 auf über einem Dutzend Jahresbestenlisten auf, wobei Rolling Stone schwärmte: „Wir bekommen alles – von einigen der eingängigsten Rocker der Band bis dato bis zu einigen ihrer ehrfurchtgebietendsten Epen.“

2024 begaben sie sich auf eine massive Arena-Tour mit Lamb Of God zur Feier des 20. Jahrestags von LEVIATHAN, wobei die beiden Bands anschließend für die gemeinsame Single ‘Floods Of Triton’ zusammenarbeiteten, die auf breite kritische Anerkennung von Rolling Stone, Forbes, Kerrang!, Pitchfork, Revolver und darüber hinaus stieß. Kürzlich wurden sie als Gäste der New Yorker Metropolitan Opera für deren gefeierte Produktion von Moby Dick geehrt, in Anerkennung des 20. Jahrestags des ähnlich thematisierten LEVIATHAN. Während sie sich weiterentwickeln und Rock in neue Sphären führen, bleiben sie für immer dieselbe unvorhersehbare, bahnbrechende Bestie – Mastodon.

METAL HAMMER präsentiert:

Mastodon

16.06. Saarbrücken, Garage

17.06. Dortmund, FZW

22.06. Hamburg, Docks

25.06. Berlin, Huxleys

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 06.02., 11 Uhr).

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.