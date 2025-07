Diese Album-Release-Tournee hatten sich Heaven Shall Burn anders vorgestellt: Ihren zweiten Auftritt zur Feier des neuen Albums HEIMAT bei Rock am Ring 2025 mussten sie nach einem Song abbrechen; die Stimme von Sänger Marcus Bischoff machte wegen einer Infektion dicht – an eine Fortsetzung des Auftritts und die anschließenden Konzerte war nicht zu denken.

Die Lösung in der Not nach wenigen Tagen: Britta Görtz von Hiraes sprang ein und beendete – zwischenzeitlich gemeinsam mit dem noch angeschlagenen Marcus Bischoff – die Tournee zusammen mit Heaven Shall Burn, bis zum großen Finale auf dem Rockharz Open Air.

METAL HAMMER traf Britta Görtz und Gitarrist Maik Weichert vor dem Rockharz-Gig zum gemeinsamen Interview, um zu erfahren, wie groß die Herausforderungen waren, ob es Alternativpläne gegeben hätte, wie es weitergeht – und welchen Beitrag Udo Dirkschneider bei den Shows von Britta Görtz mit Heaven Shall Burn leistete!

Britta Görtz und Maik Weichert von Heaven Shall Burn im Video-Interview

Britta Görtz wurde bekannt als Sängerin von Cripper, später Critical Mess und aktuell Hiraes. Zudem ist sie Extreme Metal Vocalcoach und veranstaltet regelmäßige Workshops, unter anderem „Metal Up Your Voice“, „Rock Your Voice“ und das „Harsh Vocal Camp“.

Das am 27. Juni erscheinende Heaven Shall Burn-Album HEIMAT wurde in METAL HAMMER-Ausgabe 07/2025 zum Album des Monats gewählt. Im Magazin lest ihr auch ein ausführliches Feature zum neuen Album.

Interview: Katrin RiedlSchnitt: Dominik Winter

—

