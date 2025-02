Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Heaven Shall Burn, Whitechapel, Architects sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Alien Weaponry ‘Mau Moko’ Apocalypse Orchestra ‘Saint Yersinia’ Architects ‘Blackhole’ Bronco ‘Damnation’ Coheed And Cambria ‘Someone Who Can’ Crossplane ‘Rememberance’ Cryptosis ‘Reign Of Infinite’ Dark Chapel ‘Hollow Smile’ Days Of Jupiter ‘Parazite’ Fox Lake ‘Cold Hard Truth’ Gotthard ‘Thunder & Lightning’ Grima ‘Flight Of The Silver Storm’ Heaven Shall Burn vs. Dÿse ‘Schweineherbst’ Hinayana ‘Tempest Horizon’ Leper Colony ‘Facing The Faceless’ Majestica ‘A Story In The Night’ Manntra ‘Teuta’ Pinhead ‘Used Future’ Taraban ‘Country Song’ Those Damn Crowes ‘No Surrender’ Wardruna ‘Heimta Thurs’ Whitechapel ‘Hymns In Dissonance’ Wolfheart ‘Burning Sky’ --- Bestens informiert über…