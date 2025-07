Nine Inch Nails haben bekanntlich den Original Motion Picture Soundtrack für den Disney-Film ‘Tron: Ares’ komponiert. Der Streifen kommt am 9. Oktober in die Kinos — und ein paar Wochen früher gibt es die zugehörige Musik von Trent Reznor und Kompagnon Atticus Ross zu hören. Denn bereits am 19. September erscheint die Filmusik über das Label Interscope.

So lebendig wie nötig

Eine erste Single aus ‘TRON ARES’ (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK haben Nine Inch Nails schon jetzt veröffentlicht: Das Visualizer-Video zu ‘As Alive As You Need Me To Be’ könnt ihr euch unten reinziehen. Nine Inch Nails-Mastermind Reznor und sein Kollaborationspartner Ross haben unter ihren eigenen Namen schon mehr für als ein Dutzend Filme die Musik geschrieben, darunter ‘The Social Network’ (2010), ‘Verblendung’ (2011), ‘Gone Girl’ (2014) und ‘Challengers’ (2024). Da Reznor und Ross für ‘Tron: Ares’ offiziell als Nine Inch Nails in Erscheinung treten, stellen die Stücke die erste Veröffentlichung der Band seit dem fünften und sechsten Teil der GHOSTS-Reihe von 2020 dar.

Des Weiteren führte Joachim Rønning bei ‘Tron: Ares’ Regie. Die Produktion hat im Januar 2024 Januar in Vancouver angefangen. ‘Tron: Ares’ folgt auf den Originalfilm ‘Tron’ aus 1982 sowie den zweiten Teil ‘Tron: Legacy’ aus dem Jahr 2010 (beide mit Jeff Bridges). Der neueste Teil dreht sich um ein hoch entwickeltes Programm namens Ares (das von Jared Leto gespielt wird), das aus der digitalen in die echte Welt geschickt wird, um eine gefährliche Mission auszuführen. Hierbei kommt die Menschheit zum ersten Mal mit Künstlicher Intelligenz in Kontakt. Neben Leto sind als Schauspieler unter anderem Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan und Gillian Anderson mit von der Partie.

Nine Inch Nails — Tracklist ‘Tron: Ares’-Soundtrack:

Init Forked Reality As Alive As You Need Me To Be Echoes This Changes Everything In The Image Of I Know You Can Feel It Permanence Infiltrator 100% Expendable Still Remains Who Wants To Live Forever? Building Better Worlds Target Identified Daemonize Empathetic Response What Have You Done? A Question Of Trust Ghost In The Machine No Going Back Nemesis New Directive Out In The World Shadow Over Me

