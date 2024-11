Arbeiten Sleep Token an einem neuen Album?

auch interessant

Eine Ankündigung, die in den vergangenen Tagen heiß im Netz diskutiert wurde: Sleep Token sind, neben Korn und Green Day, als Headliner für das Download Festival 2025 in England bekanntgegeben worden. Ein Umstand, der für Furore sorgt, da die Band für viele potenzielle Besucher und selbst den eigenen Fans noch „zu neu“ sei.

Empfehlung der Redaktion Rob Halford lobt Sleep Tokens musikalische Vielfalt Alternative Metal, Heavy Metal Unterstützung vom Metal God: Judas Priest-Sänger Rob Halford sprach begeistert über den Genre-Mix der jungen Band Sleep Token. Festival-Gründer Andy Copping verteidigt seine Entscheidung jüngst in einem Interview mit NME. „Als ich ihren kometenhaften Aufstieg in den letzten zwei Jahren sah, dachte ich: ,Diese Band verdient es, hervorgehoben zu werden.‘ Sie haben in ein paar Wochen eine ausverkaufte Arena-Tournee vor sich, von der wir bereits wissen, dass sie ein unvergesslicher Anblick sein wird.“ Außerdem sei es wichtig für das Festival „neue Bands als Headliner zu präsentieren.“

Versehen oder Kalkül?

Weiterhin erklärt Copping: „Es fühlt sich an, als wären wir das erste große Festival, das den Stier bei den Hörnern packt und sagt: ‚Okay, es ist Zeit. Es ist der Moment von Sleep Token.‘ Ich weiß, es wird großartig für sie, großartig für das Festival und großartig für die Fans sein.“ Sleep Token sei auch die Band, auf die er persönlich sich am meisten freue. Deshalb lässt er (vermutlich versehentlich) während seiner euphorischen Ausführungen etwas Interessantes durchsickern: „Zu sehen, wie sie zum ersten Mal als Headliner auf einem großen Festival auftreten, ist für mich so aufregend. Wir sind bereits bei Album Nummer drei, und Album Nummer vier sollte veröffentlicht sein, wenn das Download stattfindet.“

Empfehlung der Redaktion Sleep Token löschen sämtliche Instagram-Posts Alternative Metal Nach einer uncoolen Enthüllung um Bassist III haben die britischen Alternative-Metaller Sleep Token all ihre Beiträge bei Instagram gelöscht. Noch bis Anfang Dezember sind Sleep Token auf Europatournee. Laut den offiziellen Tourdaten sind sie erst bei Rock im Park und Rock am Ring 2025 wieder live zu sehen. Zeit genug also, um an neuer Musik zu feilen – oder „Album Nummer vier“ gar zu finalisieren. Das Download Festival 2025 findet vom 13. bis zum 15. Juni im Donington Park in Derby, UK, statt. Sollte an der Aussage Coppings also etwas dran sein, können Fans in der kommenden Festival-Saison vielleicht mit neuem Material auf der Bühne rechnen. Sleep Token selbst halten sich diesbezüglich noch sehr bedeckt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.