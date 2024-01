Sleep Token löschen sämtliche Instagram-Posts

Wenn es eine Band gibt, die zuletzt aber sowas von durch die Decke gegangen ist, dann sind das Sleep Token. Nicht nur die Tracks des aktuellen Albums TAKE ME BACK TO EDEN wurden millionenfach gestreamt, auch zu den Liveshows strömen die Fans in Scharen. In München spielte die 2016 gegründete Formation im ausverkauften Zenith (also vor rund 6.000 Zuschauern). Doch nun haben die Briten einen Move vollführt, der mindestens Verwirrung auslöst.

Miese Aktion

Und zwar dürfen sich nun ihre etwa 540.000 Instagram-Follower darüber wundern, dass alle Posts der Gruppe gelöscht wurden. Des Weiteren steht oben im Profil von Sleep Token nun der Slogan „Nothing lasts forever“, was so viel heißt wie „Nichts dauert ewig“ oder „Nichts hält für immer“. Nun sprießen natürlich die Spekulationen im Netz darüber, was diese beiden Änderungen zu bedeuten haben. Könnte es womöglich gar um das Ende der Formation gehen? Das sollte man eigentlich ausschließen können, zu erfolgreich war das Quartett aus London zuletzt. Eine Vermutung geht in die Richtung, ob sich Sleep Token — ganz wie es die Okkult-Rocker Ghost für jedes neue Album vollführen — einen neuen Look verpassen.

Allerdings ist TAKE ME BACK TO EDEN noch kein Jahr auf dem Markt. Ein weiterer Verdacht ist, dass dies eine Reaktion der Engländer darauf sein könnte, dass persönliche Information des Bassisten III im Internet geleakt wurden. So hat jemand tatsächlich die Geburtsurkunde des Musikers aufgetrieben und online gestellt. Das Echo der Fans hierzu ist gespalten. Manche Anhänger würden gerne erfahren, welche Personen sich hinter den Masken verbergen. Viele andere wiederum wollen nicht, dass das Geheimnis gelüftet wird und die Spannung verloren geht, und verurteilen diese Verletzung der Privatsphäre.

