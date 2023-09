Sleep Token: Betrüger geben sich als Bandmitglieder aus

Bei Sleep Token verhält es sich so wie in der Anfangszeit von Ghost: Niemand weiß um die Identitäten der Bandmitglieder. Das erzeugt zum einen ein Mysterium um die Band, zum anderen birgt das leider auch Möglichkeiten für Betrüger. Dies musste nun die Londoner Formation um Frontfigur Vessel feststellen. So haben sich offenbar Leute als Musiker der Gruppe ausgegeben und Schabernack mit Fans getrieben.

Davor warnen die Briten nun in einer Instagram-Story (siehe Screenshot unten). Dort schreiben Sleep Token: „Follower, uns ist zu Ohren gekommen, dass eine Reihe an skrupellosen Individuen sich als Mitglieder des Sleep Token-Kollektivs ausgegeben hat, um Angehörige unserer erweiterten Gemeinschaft auszunutzen. Ihr sollt wissen, dass jeder unaufgeforderte Kontakt von JEDER Person, die behauptet, ein Mitglied des Kollektivs zu sein, missachtet werden sollte. Und deren Profile sollte der zuständigen Verwaltung gemeldet werden. Wir danken euch für euer Verständnis.“

Wie sich daraus lesen lässt, haben sich augenscheinlich Leute in den Sozialen Medien als Sleep Token-Musiker ausgegeben und sind auf andere User zugegangen. Was „ausnutzen“ nun genau in diesem Zusammenhang bedeutet, hat die Band offen gelassen. Dabei kann es um vieles gehen, zum Beispiel um Geld oder Sex. Es wird sich auf jeden Fall gemeine, hinterlistige und abscheuliche Aktionen handeln. Wie bei vielem im Internet gilt: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Gut, dass Vessel und Co. auf dieses aktuelle Phänomen aufmerksam gemacht haben.

