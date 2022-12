Metallica warnen vor „Krypto-Betrug“

Tatsächlich sind den Online-Gaunern bereits einige Metallica-Fans in die Falle getappt. Zahlreiche „Webshops“, teilweise über YouTube-Kanäle empfohlen, bieten die erst kürzlich angekündigte nächste Metallica-Platte 72 SEASONS zum Verkauf beziehungsweise „Gewinn“ an. Ähnlich verhält es sich mit Eintrittskarten für die geplante Metallica-Welttournee. Bezahlt wird idealerweise in Bitcoin, andere Kryptowährungen tun es allerdings auch. Dass es sich dabei jedoch um absolut inoffizielle Angebote handelt, bestätigte die Band inzwischen höchstpersönlich.

Die Warnung folgte auf einen Bericht, wonach ein 51-jähriger Mann aus Manhattan von einem „Fake-Profil“ auf YouTube dazu animiert worden war, etwa 25.500 Dollar in Bitcoin zu überweisen. Die Band schrieb:

Empfehlung der Redaktion Metallica: Neues Album 72 SEASONS, Single & Tour-Daten Thrash Metal Hier findet ihr alle Infos zum neuen Metallica-Album 72 SEASONS, zur Tour und das Video zur ersten Single ‘Lux Aeterna’. „Nach den aufregenden Neuigkeiten der letzten Woche – unser neuer Song, unser neues Album und unsere neue Tournee – hat sich leider auch wieder die hässliche Seite der Sozialen Medien eröffnet. Viele von euch haben uns über YouTube-Kanäle und Livestreams sowie Web-Seiten informiert, die behaupten, Metallica-Crypto-Verlosungen in Verbindung mit den Ankündigungen der letzten Woche anzubieten.

Lasst uns so deutlich wie möglich sein: Das sind Betrügereien. Sie werden auf gefälschten YouTube-Kanälen gestreamt, die sich als unsere ausgeben und Leute auf Websites verweisen, die wir nicht betreiben. Bitte denkt daran: Alle unsere offiziellen Social Media-Kanäle sind verifiziert. Achtet immer auf eine offizielle Verifizierung, bevor ihr etwas Wildes und Verrücktes für wahr haltet. Wir danken allen, die wachsam waren und diese Livestreams an YouTube und an uns gemeldet haben… Bitte lasst nicht nach!“

