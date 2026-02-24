Das National Guitar Museum hat bekanntgegeben, dass der frühere Deep Purple und Rainbow-Gitarrist Ritchie Blackmore mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet wurde. Blackmore ist damit der insgesamt 16. Preisträger, dem diese Ehre zuteil wird.

Ritchie Blackmore wird ausgezeichnet

„Die meisten kennen Ritchie als treibende kreative Kraft hinter zwei der prägendsten Hard Rock-Bands aller Zeiten – Deep Purple und Rainbow. Doch bevor er diese Bands gründete, war er lange als Studiomusiker in London tätig. Er wirkte an Alben zahlreicher Künstler mit, darunter auch The Outlaws“, heißt es in einer offiziellen Erklärung von HP Newquist, dem Geschäftsführer des National Guitar Museum. „Nachdem er die Hard Rock-Gitarre in den 1960er, 70er und 80er Jahren maßgeblich mitgeprägt hatte, gründete er Blackmore’s Night. Damit integrierte er mittelalterliche und Renaissance-Akustikmusik in sein immenses Repertoire.“

Ritchie Blackmore reiht sich damit in die Liste der Preisträger ein, zu denen unter anderem Honeyboy Edwards, Jeff Beck, Bonnie Raitt, Liona Boyd, José Feliciano und B.B. King gehören. Die Preisträger werden für ihr Lebenswerk und ihren herausragenden Beitrag zur Geschichte der Gitarre sowie ihre besondere historische Bedeutung für die Entwicklung und Wertschätzung des Instruments gewürdigt. Blackmore sagte: „Ich bin von der Bedeutung dieser ehrenvollen Auszeichnung überwältigt. Ich bin dankbar, diese Auszeichnung und diese Anerkennung entgegenzunehmen.“

Newquist fügte hinzu: „Es ist schwer, einen modernen Gitarristen zu finden, der so viele unterschiedliche Stile in sein Spiel integriert und sie dann über seine gesamte Karriere hinweg zu etwas unverkennbar Eigenem verschmolzen hat. Ritchie war einer der ersten E-Gitarristen, der klassische Melodik mit klassischer Geschwindigkeit und Finesse verband. Ich denke, dass die meisten Gitarristen der frühen Achtziger Jahre, die blitzschnelle Riffs spielten und behaupteten, von Bach und Mozart zu lernen, in Wirklichkeit von Ritchie inspiriert waren.“

