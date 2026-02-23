Die legendäre Heavy Metal-Band aus Solingen feiert 2026 ihr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses bemerkenswerten Jubiläums gehen Accept auf eine umfangreiche „50th Anniversary Tour“, die 24 Headlinershows in elf Ländern umfasst. Im November und Dezember 2026 werden zahlreiche Konzerte in Deutschland stattfinden, die nicht nur ihre lange Karriere feiern, sondern auch die Entwicklung des Heavy Metal über fünf Jahrzehnte hinweg reflektieren.

Accept sind bekannt für ihre messerscharfen Riffs, hymnischen Refrains und eine kompromisslose Attitüde. Alben wie RESTLESS AND WILD oder BALLS TO THE WALL gelten als Klassiker und haben unzählige Metal-Bands beeinflusst. Diese Tournee wird die Geschichte und den Einfluss von Accept im Metal-Genre zelebrieren und die Fans auf eine Zeitreise durch ein halbes Jahrhundert mitnehmen.

Accept + Dynazty + Tailgunner

19.11. Leipzig, Haus Auensee

20.11. Lingen, Emsland Arena

21.11. Oberhausen, Turbinenhalle

24.11. Balingen, Volksbankmesse

01.12. CH-Zürich, Komplex 457

04.12. A-Wien, Gasometer

08.12. Berlin, Uber Eats

11.12. Hamburg, Inselpark Arena

12.12. Offenbach. Stadthalle

15.12. Herford, Kulturwerk

18.12. Ulm, Ratiopharm Arena

19.12. Geiselwind, Eventhall

20.12. München, Zenith

